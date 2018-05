Los profesores interinos 'mendigan' por la educación pública

Zyros14/06/12 00:00

Como padre defiendo el derecho a la educación pública que tienen mis hijos.El fracaso escolar no solo es culpa de los profesores porque los padres también tienen algo que ver en el asunto y es muy cómodo dejar que los niños trabajen a sus anchas sin estar encima de ellos y así todo el fracaso escolar será por culpa de los profesores. ¿qué hacen muchos padres para evitar el fracaso escolar de sus hijos?. La respuesta es fácil, culpar a los docentes. Si alguien con dos dedos de frente cree que el fracaso escolar se combate con menos profesores, menos medios y con más recortes que se baje de la nube porque al igual que pasa con la investigación sin inversión no hay resultados a pesar de lo que diga nuestra Secretaria de Estado de Educación en Nature. Ya basta de desacreditar a los profesores tanto de la pública como de la privada, sean funcionarios, interinos o contratados. Si nosotros los padres no sabemos respetarles ¿qué les trasmitimos a nuestros hijos?. Efectivamente falta de respeto porque como son unos rojos o unos fachas o lo que sea ya dejan de ser personas con derechos, entre los cuales esta el de ser respetados. La educación es una inversión de futuro que retorna a la sociedad en forma de una mayor preparación pero si lo que queremos es mano de obra barata desde luego cuanto más incultos menos habrá que pagarles y sobre todo menos protestaran. Y mientras tanto 100 millones de euros para los bancos que según nuestro querido presidente no nos costara nada y según la Unión Europea si. ¿Jugamos a decir mentiras o nos ponemos a trabajar? Defender los derechos de una persona que yo sepa no te encasilla ni en un bando ni en otro y los malintencionados que usan los calificativos rojos, fachas, etc.. deberían reflexionar porque meter en el mismo saco a todo el mundo deslegitima sus propios argumentos. Corre por la red que en España hay unos 445.000 políticos cuando debería haber unos 88.000. Con ese recorte en políticos nos ahorrariamos unos 16.000.000.000 euros. Si dieciseis mil millones de euros al año. Pero es más fácil recortar los derechos de los de siempre que los privilegios de la casta.