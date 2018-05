​Tonacho, gurú del Minecraft desde Utebo

Construcción y estrategia desde Utebo al mundo. En la localidad zaragozana vive Tonacho, 'gameplayer' que con sus 625.000 seguidores en su canal de Youtube y 225.000 en Twitter es uno de los gurús de Minecraft, vídeojuego de los denominados de mundo abierto o 'sandbox' y un auténtico fenómeno mundial entre niños y adolescentes. Este viernes fue uno de los invitados al Congreso web celebrado en Zaragoza.



"Descubrí el juego en Youtube, veía vídeos de otra gente y dije, si a mí también me gustan estas cosas graciosas ¿por qué no hacerlo yo?", comenta. Así,Desde entonces hasta hoy, un crecimiento exponencial y cientos de miles de seguidores arealizada junto a su colega @Chincheto77 y que ya cuenta unos 700 capítulos: "Básicamente consiste en dos tíos de treinta y pico años jugando a un juego de cubos para evadirnos del universo. La diferencia está en que lo grabamos", explica sin más elucubraciones, omodificaciones que programan sobre el juego original ampliando todavía más sus posibilidades.Hay gente que me ve, se ríen mucho y me lo hacen saber; luego también cuento cosas un poco más técnicas del juego" explica Tonacho, que se caracteriza por sus narraciones desenfadadas y sin guión previo en las que llama "lebreles" a sus seguidores, e igual canta que cuenta lo que le ha pasado en el día mientras mata 'mobs' y busca refugios.

Tonacho enseñando a su novia, récord

De su carisma en internet dan cuenta las 68.000 visualizaciones de su vídeo especial cumpleaños en su jornada de barrancos en Teruel, aunque su récord lo tienen las 1.278.000 visitas de su vídeo con la que entonces era su novia y hoy su mujer, SuperJenniGuay, iniciándose en el juego.