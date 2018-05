El nuevo director de Tráfico en Zaragoza trabajará para que haya "cero víctimas" en la carretera

observador06/02/15 20:43

Sr. José Antonio Mérida no se si le han informado mal pero lo que dice que la espera para examinarse del carnet de conducir ha bajado a 27 días hay algo que no cuadra, conozco un familiar con nombre y apellidos que se examinó en noviembre la primera vez de circuito abierto y no aprobó y ya han pasado TRES MESES y esta esperando que le citen para volver a examinarse otra vez, algo no casa con lo que dice, no se si es problema de la autoescuela o de la jefatura provincial de tráfico pero de 27 dias nada de nada