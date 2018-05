Intervienen 600 kilos de robellones no aptos para el consumo en Calatayud

Jesús A.L.04/12/13 00:00

Tiquismiquis#2. Pues lo que hay, y es que, estamos llegando a unos extremos de gilipollez tal, que uno ya no se sorprende por nada. Yo, hace un par de semanas, compré dos barquillas a un abuelete majísimo que los anunciába con una barquilla y un escueto cartel en la puerta de su casa, a pie de carretera en un pueblo por encima de Tarazona, pero ya en La Rioja. La pinta que tenían, no me defraudó. Buenísimos.¿Sabes donde los guardaba?, en la cochera al lado del portal, casi nada, fíjate. Después del puente, tengo que subir por esas tierras otra vez, y te juro que pararé. Como paro en Fuentes a comprar cebollas, verduras en algunos pueblos de la Ribera y ajos (ahora menos, la verdad) en Bardallur.. Tonterías las justas, que ya está bien, hombre.