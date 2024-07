Concierto de las Fiestas del Pilar, fila asegurada: "He salido a las siete de casa para llegar la primera"

La pregunta recurrente de por qué hay gente agolpada en el centro comercial El Caracol de Zaragoza suele tener la misma respuesta y este jueves no ha variado. El interés de muchos jóvenes zaragozanos por conseguir entradas para los conciertos de artistas urbanos que están llenando Zaragoza no sorprende. Este jueves se ha vuelto a dar la estampa habitual y el centro comercial se ha llenado de seguidores para adquirir entradas para el concierto de Mora, que actúa el jueves 10 de octubre en el recinto Espacio Zity.

A pesar de que la Taquilla Central abre a las 15.00, a las 8.00 ya se encontraban las primeras personas para conseguir las preciadas entradas: "Hemos salido de casa a las 7.00 para poder llegar de los primeros", relataba Iratxe, que se ha acercado al Caracol junto con su hermano pequeño. Esta joven ya está habituada a estos madrugones, puesto que fue la primera en la cola para el concierto de Saiko, hace menos de un mes.

Un grupo de chicas que llevaba ahí desde las diez mostraban sus ganas de ir al concierto ya que son seguidoras del artista desde hace mucho tiempo y no querían perder la oportunidad de verlo. "No queríamos arriesgarnos a no conseguir entradas a través de la web".

También ha habido casos contrarios en los que madrugar no estaba en sus planes. Vitoria, la última de la fila, ha llegado a las 13.20 y se esperaba encontrar más fila: "Después de ver las colas para conseguir los bonos para Pilares, esta imagen sorprende".

Aunque no solo ha habido presencia de los más jóvenes. Entre tanta gente joven destacaban varios padres que habían acudido para conseguir entradas para sus hijos y amigos. "Vengo a por cinco entradas nada menos", señalaba Mari Carmen, que llevaba desde las 8.20 en la cola. Entre tanto tiempo de espera, los presentes reclamaban que los de seguridad del centro comercial no les dejaban sentarse en el suelo. "Solo nos dejan ponernos de cuclillas", apuntaban.

Las entradas para ver al artista de música urbana Mora además de poder adquirirse a partir de las 15.00 en la Taquilla central del centro comercial Caracol, se podrán comprar a través de la página web de espaciozity.es a las 16.00, una hora más tarde.