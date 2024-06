¿Se puede gastar el Bono Cultural Joven 2024 en las Fiestas del Pilar de Zaragoza?

Desde este lunes, 17 de junio, los aragoneses nacidos en el año 2006 ya pueden solicitar el Bono Cultural Joven 2024. En esta ocasión, un total de 13.818 jóvenes de toda la comunidad autónoma podrán beneficiarse de esta ayuda económica de 400 euros que el Gobierno de España impulsa para invertir en actividades culturales.

Por provincias, del total de posibles receptores en Aragón, 10.238 son de Zaragoza, 1.295 de Teruel y 2.285 de Huesca, según ha informado la Delegación del Gobierno en Aragón. En el que será el tercer año consecutivo que se aplique esta medida, el número de beneficiarios en la comunidad autónoma crece en 684 personas respecto al año anterior y todo apunta a que el porcentaje de solicitantes también crecerá.

En el año 2022, el primero en el que se llevó a cabo esta iniciativa, un total de 8.037 jóvenes se beneficiaron del bono, (un 61,22% del total de los posibles beneficiarios), mientras que el año pasado fueron 8.848, un 67,37% del total. A nivel estatal, el porcentaje de jóvenes que solicitaron el bono el año 2023 creció 9 puntos respecto a 2022, por lo que se espera que este 2024 supere el 70%.

La cuantía económica del bono, que puede solicitarse hasta el próximo 16 de septiembre, podrá gastarse a lo largo de los 12 meses próximos desde que se apruebe la concesión en distintos productos, servicios y actividades culturales. Pero… ¿se podrá gastar el Bono Cultural Joven en las Fiestas del Pilar de Zaragoza? La respuesta es: depende.

Dónde se puede gastar el Bono Cultural Joven en los Pilares

Si tu intención es poder gastar parte del dinero del Bono Cultural Joven en el abono del Espacio Zity para disfrutar de los múltiples conciertos que se ofrecerán como el de Saiko o Arde Bogotá, la respuesta es no. La empresa que gestionará este año el evento no está entre las 39 entidades adheridas en Zaragoza, por lo que no será posible hacerlo. En cambio, la Plaza de Toros de Zaragoza sí que es una de ellas, por lo que los jóvenes zaragozanos sí que podrían gastar hasta 200 euros del total de 400 en espectáculos taurinos durante la Feria del Pilar.

Por el momento, todavía se desconoce el cartel, tanto de corridas de toros como del resto de actividades para la Feria del Pilar 2024, pero se espera que se de a conocer en las próximas semanas