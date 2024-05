Desmontando el cartel de las Fiestas del Pilar

“Pero, ¿dónde está la Virgen en el cartel?”, es el comentario que más se repite en las redes sociales cuando se conoce al ganador (en este caso ganadora) del concurso del cartel anunciador de las Fiestas del Pilar. “Los que se lo han preguntado este año no han leído ‘El Principito’”, bromea Miguel Frago, diseñador gráfico autor de varios carteles pilaristas. Obviamente, la Virgen está dentro del Pilar, aunque en esta ocasión la obra ganadora haya tenido una aparición mariana vectorial de la cual la autora ni confirma ni desmiente su intencionalidad.

Para hablar de estos detalles del cartel, de los entresijos del concurso, del fallo del jurado de este año y de la tendencia de los carteles de los últimos tiempos; cuatro expertos, de diferentes perfiles, han querido cruzar impresiones y proponer algunas ideas. Ellos desmontarán el Cartel de las Fiestas del Pilar pieza a pieza: Helena Pallarés, diseñadora gráfica zaragozana afincada en París y autora del cartel de este año; María Iglesias, tiene un estudio de diseño gráfico y firmó el cartel del Pilar el año pasado; Miguel Ángel Sanz, coordinador del grupo de Facebook ‘Carteles de las Fiestas del Pilar’ donde se congrega la principal comunidad de autores y aficionados de la cartelería; y Miguel Frago, artista muy premiado en este ámbito y socio fundador del estudio de diseño y comunicación 12caracteres.

¿Te gusta el cartel de este año?

Miguel Frago considera que la obra elegida este años “es un ejercicio de diseño muy bien realizado. Desde un primer vistazo se ve que hay detrás una mano profesional y con solvencia. No es fácil unificar tantos elementos en un espacio reducido y que exista una buena armonía”.

La ganadora del año pasado, María Iglesias también tiene buenas palabras para la ilustración de su sucesora: “Tiene fuerza y carácter. Lo que me gusta más de este cartel es el estilo de la ilustración, muy equilibrada y con mucha atención al detalle, y me encanta la gama cromática utilizada". Pero también destaca un detalle importante: "Lo que menos me encaja es la composición tipográfica y su ubicación en la parte inferior en el cartel, sobre todo pensando en que tendrá que convivir con los logotipos que se añadan”.

Miguel Ángel Sanz concluye: "Me parece un muy buen cartel para las fiestas del Pilar. El conjunto es armonioso y te pide jugar a descubrir los personajes de la comparsa estén en la postura que estén. Este aspecto es muy interesante a la hora de plasmar la obra, porque le da movilidad e interés ante el espectador".

¿Por qué se parecen tanto los carteles de los últimos años?

Los carteles de las Fiestas del Pilar de 2024, 2020 y 2021. Heraldo.es

Miguel Ángel Sanz dice que "las bases del propio concurso incentivan la presentación de carteles que sean desmontables. Todo el mundo intenta crear un cartel que se pueda utilizar en diferentes formatos. Pero eso es una ventaja y un inconveniente porque limita un tipo de carteles".

Sanz también hace una comparación con los carteles navarros: "Los carteles de San Fermín son mucho más atrevidos, mientras que los últimos ganadores del Pilar son carteles que van a no fallar, a que sea muy identificable y a que intente gustar. Zaragoza es más conservadora a la hora de elegir un cartel y esto refleja de algún modo un miedo a las voces críticas del público o que a la gente no se sienta identificada".

Pallarés confiesa que no pensó "expresamente" en la adaptabilidad de la obra y dice que "no fue un condicionante a la hora de diseñar el cartel el hecho de que sea aplicable a otros soportes. Pero como diseñadora gráfica es algo que siempre tengo en cuenta".

Miguel Frago, al hilo de lo que comenta Pallarés, piensa que "un cartel es más eficaz cuando el motivo del mismo es más simple y conciso. Pero el caso del Pilar es complejo. Tienes que convencer a un jurado numeroso de que tu propuesta es la mejor. Es más fácil complacer a todo el mundo cuando los elementos representados son más numerosos, aunque en mi opinión, por lo general, esto cree carteles menos memorables". Y analiza las consecuencias en el arte final del contenido de la convocatoria: "Pasa a ser más una ilustración que un cartel. También existe el miedo a cómo se va a aplicar el cartel en todos los elementos de comunicación posteriores. En ese sentido creo que el modelo de concurso hace que las propuestas sean menos arriesgadas y el modelo sea ir “despiezando” el cartel para las futuras adaptaciones. No digo que esto sea bueno ni malo, pero es lo que sucede".

Pallarés comparte discurso pero discrepa en partes con Frago: "Esto va más allá del cartel, es una identidad gráfica que pretende representar las Fiestas de un año concreto y tiene que ser tratado como un diseño gráfico aplicado a algo, no solo una ilustración aislada. La imagen debe representar muchos conceptos ya que es el reflejo de una imagen global. Entiendo el criterio, aunque yo no lo tuve muy en cuenta".

Por último, Iglesias (al igual que Sanz) asevera que los carteles que están formados por muchos elementos en lugar de apostar por una figura única central "es la consecuencia directa del 'briefing', en el que se pide explícitamente que la gráfica sea fácilmente adaptable a otros formatos y que pueda representar las diferentes actividades". Y aporta una idea que no se había planteado el Ayuntamiento de Zaragoza: "Creo que seria más adecuado que el concurso no fuera meramente del cartel, sino de un sistema gráfico general para toda la campaña. De esta manera, habría más espacio para la creatividad y se podrían conseguir imágenes más potentes a nivel global".

¿Es justo que solo puedan presentarte profesionales?

La ganadora de este año dice que "tiene opiniones encontradas; el que se presenten profesionales es algo que legitima el propio concurso, pero seguramente hay gente que se está quedando fuera por no tener un título y pudiendo tener mucho talento o experiencia por el criterio".

Miguel Ángel Sanz, sobre este tema asegura que nunca juzgará las bases "porque las pone el Ayuntamiento y, si lo tuviera que decidir yo, me costaría, pero la realidad es que hay gente aficionada a la que le gustaría presentarse. Además, para muchos profesionales, que viven de lo que ganan, no les merece la pena presentarse a un concurso".

Cartel ganador de las Fiestas del Pilar 2024. Heraldo

¿Qué hay detrás del cartel ganador de este año?

Era la segunda vez que Helena se presentaba al concurso del cartel anunciador de las Fiestas del Pilar y, en esta ocasión, sonó la flauta. La vez anterior sucedió hace 18 años, cuando estudiaba en la Escuela de Diseño, pero la Helena de entonces, que apareció en el Consistorio con su cartón pluma en A2, tuvo mucho que dibujar para hacerse con el premio.

Le impulsó su pasión por la cultura popular, los trazos de los clásicos Picasso y Miró, las portadas de los álbumes de los años 60 y 70, las carátulas de Jazz, los carteles de cine y la fotografía.

De su cartel se queda con la imagen de la Pilara y a que "es el personaje favorito" de su ilustración porque "encaja muy bien en la composición, es muy divertida y reconocible"; pero no puede prescindir del Morico que siempre ha sido su cabezudo favorito.

Se sonroja al leer a la gente que ha comparado su obra con el Guernica, "es el mayor piropo que se le puede hacer a un artista plástico. Yo no creo que tenga nada que ver, a no ser la geometría, pero los mensajes de ambas obras no tienen nada que ver", afirma.

Cuando vivía en Zaragoza no se perdió ningún año las Fiestas del Pilar hasta que se mudó a París. "Las de este año no me las pensaba perder. Tengo mucha más morriña de Zaragoza que nunca". Y es que hay una pequeña razón, en cuanto a tamaño, pero gran razón en cuando a peso: "Quiero ver a mi hijo disfrutar de las fiestas, y yo a su lado. Me apetece más que nunca y transmitirle todo lo que yo he vivido y hacerle partícipe de mi cultura ya desde niño", asevera Pallarés.