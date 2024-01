Primer premio del Niño en Zaragoza: "Mi quinto nieto que está por nacer nos ha traído el número"

Dicen que a veces los bebés llegan con un pan debajo del brazo. Este sábado, el dicho se cumplió y con antelación para Pilar y Sheila, cuyo nieto e hijo, respectivamente, les dio sin siquiera haber llegado aún al mundo la suerte necesaria para hacerse con tres décimos del número agraciado con el primer premio en la Lotería del Niño. No daban crédito a lo ocurrido cuando se acercaron, acompañadas del resto de la familia, a la administración número 65 de Zaragoza, ubicada en la calle de la Salina del Gancho, para agradecerle a su lotero de toda la vida que con su venta les hubiera cambiado, sin saberlo, la fortuna.

"No sabría decir ni cómo estamos, no me lo creo todavía", aseguraba una exaltada y feliz Pilar acompañada de dos de sus nietas, que tampoco dejaban de dar saltos de alegría. No había acertado aún ni a hacer el cálculo de cuánto habían conseguido echarse al bolsillo pero, desde luego, ya intuían que no era poco. Nada menos que 600.000 euros (a los que habrá que restar lo que descuente Hacienda) lograron gracias a los tres décimos que tenían del número 94974. "No sé aún cuánto es porque no lo he mirado. He visto el número en la tele y me ha parecido el no va más", aseguraba, todavía nerviosa.

Sobre el destino del dinero, no tenía ninguna duda. Para ella, poco. No se le ocurría a bote pronto nada material. Tenía claro quería invertirlo en ayudar a su familia. "Yo ya soy mayor, qué voy a necesitar. Lo que haré será ayudar a mis hijos en todo lo que pueda", sentenciaba.

Junto a ella se encontraba también su nuera, Sheila, que fue realmente la que obró el ‘milagro’ de la lotería. Su número preferido, el 4, fue lo que la animó a inclinarse por el 94974 cuando acudió junto a su pareja a la administración de Valero Gimeno para adquirir los décimos. "Mi nieto ha traído el pan, nos ha traído el número", comentaba emocionada Pilar, que se convertirá en abuela por quinta vez, señalando hacia la barriga de Sheila.

Ella también declaraba que se encontraban "muy felices y contentos" tras la agradable sorpresa. "Cuando me he enterado me he puesto a llorar", recordaba. "Le queda poco para salir de cuentas, así que yo le he pedido que se tranquilice, no tuviéramos que ir a celebrarlo al hospital", bromeaba su suegra.

Una administración del popular barrio de la capital aragonesa reparte 14 millones del número 94974

Fueron las únicas afortunadas que se acercaron a la administración, pese a que se vendieron 70 décimos. No obstante, sí que pasaron decenas de vecinos y curiosos a dar la enhorabuena a los loteros y a consolarse ante su mala fortuna. Casi todos llevaban algún décimo comprado allí, pero no el que les daría 200.000 euros. Vanesa Cepeda acudió con su boleto y miraba perpleja al cartel con el número premiado. Aseguraba que había tenido una corazonada cuando fue a comprar el décimo, y que incluso se fijó en el 94974, pero no lo cogió. "Algo me decía que iba a tocar aquí, lo sabía. Por eso el viernes a última hora bajé a por otro, por si acaso, pero ya había cerrado", lamentaba, sin ocultar su tristeza, esta vecina.