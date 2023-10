Era tarde de puerta grande. Y no solo por lo visto sobre el albero. Además de la faena de la feria, que desarrolló Talavante en el tercero, glamur de puerta grande en el callejón, en barrera, en los tendidos. Sería absurdo reducir el festejo al toro y al torero, y eso que la reducción depararía la mejor corrida del ciclo pilarista. Ayer, además, había ambiente, pasión, vidilla alrededor del redondel. No fue lo de menos que Ezquerra negara la salida a hombros. Pero debería presidir todos los días el mismo presidente, o presidentes con el mismo criterio. Y Ezquerra y Moreno Gustrán no tienen el mismo criterio... Desde luego, Talavante estuvo muy por encima de Emilio de Justo este viernes. Y Borja Jiménez, igual, y se fue de vacío. El caso es que Talavante cortó tres orejas en el mano a mano con Ginés Marín y no salió a hombros. ¿La razón? En Zaragoza hay que cortar dos orejas en el mismo toro. Y eso no es culpa de Ezquerra, sino del reglamento taurino aragonés... En Madrid, habría sido puerta grande en Las Ventas. Aquí somos así...

Exigencia en el ruedo, y ayer llenazo en las gradas. Y ambientazo. Fernando de Yarza y Fernando de Yarza López-Madrazo, junto a Carlos Clavijo, en el burladero de callejón. En el 2, Jorge Azcón, presidente del Gobierno de Aragón, y Natalia Chueca, alcaldesa de Zaragoza. En el palco, Juan Antonio Sánchez Quero, presidente de la Diputación de Zaragoza. En el burladero de callejón, el consejero Octavio López. En barrera del 1, el senador Javier Campoy con Víctor Iglesias, consejero de Ibercaja, y Pedro Cervera, director de Organización de la entidad. El cocinero José Andrés, el artista Javier Segarra, el futbolista del Real Madrid Nacho Fernández... Gente entendida, como la Peña El Quite de Logroño, con su presidente, Alejandro Lerena.

También, jóvenes aficionadas. En el 8, Marián, Allende, Marina y Lucía. Marián es de Madrid; Lucía, de La Coruña; y Allende y Marina, de Zaragoza. Las cuatro, de 20 años, y estudiantes universitarias en Madrid. "Nos gusta Zaragoza y nos gustan lo toros. Por eso estamos aquí durante el Pilar", dijo Marián, que estudia Ingeniería en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ICAI) de Madrid. "Nos gusta como torea Ginés Marín", apuntó Marina, que estudia Derecho y ADE en ICADE de Madrid. "Pero también nos gusta Talavante", precisó Allende, que cursa Ingeniería de Telecomunicaciones en ICAI. La cuatro, movidas por la misma ilusión, se quedaron sin ver a Talavante atravesar la puerta grande a hombros.