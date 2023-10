¿Necesitas un baño? Estos son los servicios públicos de Zaragoza en las Fiestas del Pilar

Muchas personas saben lo incómodo que puede resultar estar en mitad de un concierto o en el Pregón de las Fiestas del Pilar de Zaragoza, por ejemplo, y sentir la necesidad de ir al baño. La urgencia de esta acción puede ser proporcional al número de cervezas o refrescos que uno se ha tomado y la dificultad por encontrar un baño aumenta cuánto más gente hay.

En el caso del Pregón de las Fiestas del Pilar pueden congregarse en torno a 30.000 personas, según datos del pasado año, por tanto, buscar un baño puede ser una tarea complicada. Pero, no solo durante actos multitudinarios, también cuando paseamos por las calles de la capital aragonesa o podemos necesitar un aseo.

Por eso, HERALDO ha recogido la oferta de aseos públicos de la que dispone Zaragoza en diferentes puntos de la ciudad, así como una nota con los enclaves donde el Ayuntamiento de Zaragoza ha colocado un refuerzo de baños portátiles durante las Fiestas del Pilar. Y, lo mejor es que toda esta oferta de WC es gratuita. Aunque, en enclaves como la plaza del Pilar, los hosteleros ven insuficientes los baños públicos porque siempre se forman colas en los establecimientos privados.

Baños portátiles durante las Fiestas del Pilar

El Ayuntamiento de Zaragoza ha informado de los puntos en los que se han colocado baños portátiles durante las Fiestas del Pilar. Dos enclaves importantes con sanitarios portátiles son dos de los espacios gratuitos de conciertos más famosos del Pilar. Hablamos del Jardín de Invierno y de la Estación del Norte, donde podemos disfrutar de conciertos como La Costa Brava, Molan los 90 o La La Love You.

No obstante, el escenario más importante de las fiestas es el de la plaza del Pilar, donde no se han colocado baños portátiles. El Ayuntamiento de Zaragoza ha explicado que existen los servicios públicos de la fuente de la Hispanidad, por lo que no han colocado WC portátiles adicionales.

Servicios públicos en Zaragoza

Además del servicio de baños portátiles instalados durante las fiestas, es conveniente también conocer la red de baños públicos de los que dispone la ciudad de Zaragoza en diferentes enclaves de la ciudad.

Dos baños públicos en parque Grande. En el parque José Antonio Labordeta, esquina Paseo Mariano Renovales. Baño público en parque Pignatelli. En el parque Ramón Pignatelli frente Aula Mentor. Baño público en parque Tío Jorge. En el parque Tío Jorge, en la esquina con la calle Fernando Gracia Gazulla. Baño público en parque Torre Ramona. En el parque Torre Ramona, en la esquina con la calle Tomás Higuera. Baño público en paseo Constitución. En paseo Constitución, esquina con la calle Mariano Escar. Baño público en paseo Echegaray y Caballero. En paseo Echegaray y Caballero, 50 metros antes de la calle Enrique Jardiel. Baño público en paseo Independencia. En paseo Independencia, esquina con la calle Joaquin Costa. Baño público en la plaza Canteras. En la plaza de las Canteras delante de avenida América.

Y, si la oferta festiva que te gusta es la de sitios como el Festival Ebro Food Trucks de Zaragoza o las Ferias en Valdespartera, no tendrás problema de servicios, ya que la organización del Festival, por ejemplo, o de la Oktober Fest también en Valdesperatera se encarga de colocar o habilitar baños públicos.