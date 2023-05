Lola Índigo, segundo concierto confirmado en el Espacio Zity para las Fiestas del Pilar de 2023 en Zaragoza

Lola Índigo es el segundo nombre que ha revelado el Espacio Zity de Valdespartera para su cartel de las próximas Fiestas del Pilar. La madrileña, que cumplió 30 años el pasado 1 de abril, se llama Miriam Doblas y en el inicio de su carrera también utilizó Mimi como apelativo artístico, pero el éxito internacional de masas le llegó como Lola Índigo; actuará el martes 10 de octubre.

Lola aún era Mimi en Operación Triunfo 2017, cuando fue la primera expulsada. Antes ya se había asomado al balcón de la fama en el programa Fama Revolution, y poco después tomó una decisión catártica al marcharse a China para trabajar como bailarina y cantante. El pequeño varapalo de OT catapultó su salto a la fama: Lola Índigo nació al mundo en 2018 y su primer éxito no tardó en llegar: ‘Ya no quiero ná’. De ahí en adelante no se ha bajado del carro del éxito: colaboraciones con Juan Magán o Mala Rodríguez, asesoría artística en el programa ‘Fama ¡a bailar’, un MTV Europe Music Award como artista del año en España y tres álbumes de estudio: ‘Akelarre’, ‘La niña’ y el más reciente, ‘El dragón’.

Los abonos para todos los conciertos del Espacio Zity de Valdespartera en las fiestas pilaristas de 2023 salen a la venta este viernes 12 de mayo a las 16.00 en la web oficial, espaciozity.es, y en el único punto físico de venta que maneja la organización, Taquilla Central, situado en el primer nivel del Caracol de Independencia. El abono saldrá a un precio de 50 euros como precio de lanzamiento, y progresivamente irá subiendo de costo. Más tarde saldrán entradas sueltas para los diferentes conciertos, sesiones y fiestas.

Espacio Zity ha decidido anunciar un artista diario hasta el viernes. Comenzó el martes 9 de mayo con Vetusta Morla y sigue hoy con Lola Índigo. Se esperan nuevos anuncios hasta el viernes (incluido) y en la próxima semana, cuando se promete todo un bombazo, quedando para más adelante el resto del cartel.