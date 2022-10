Lorena Larrea se sienta en el trono femenino de la jota aragonesa

Dentro de 30, o de 50 años quizá, alguien escribirá una nueva historia de la jota y dirá: "Yo escuché cantar a Lorena Larrea". Y es que la joven zaragozana (aunque con raíces familiares en Aliaga, Teruel), se sentó ayer en el trono femenino de la jota aragonesa y pidió su corona. Por la mañana ganó el Premio Extraordinario Jesús Gracia, y lo hizo justo una semana después de haber obtenido el Extraordinario normal, el de todos los años. Y no ha cumplido los 30.

Lorena Larrea reina y parece tenerlo todo: potencia, dicción y, especialmente, pausa y compás. Que cantadores hay en la viña del Señor que parece que pierden el tren y corren a ver si no se les escapa. Ella no; templa las jotas, las acaricia, endulza y convierte en algo extraordinario. De los seis cantadores que se disputaron el premio ayer seguramente no fue la que más se pareció a Jesús Gracia; hubo quien también buscó alguna astilla a su interpretación. Pero qué más da. Ganó. "Me gustan todos los estilos, no solo los de fuerza y potencia -reconocía al terminar-, pero intento llevarlos a mi forma de interpretar la jota".

Larrea se impuso a otras cinco estrellas de la jota (Ángela Aured, Yolanda Larpa, Inés Martínez Fabre, Alberto Remiro y Jesús Gimeno) luminosas y variadas en su personalidad.

Capítulo aparte merece la rondalla del certamen, que de nuevo regaló al público una pieza inolvidable e interpretó ‘A Jesús Gracia’, composición de Sergio Aso que viaja de lo melancólico a lo alegre. Y que evoca algunas de las geniales interpretaciones del de Lécera, desde la jota de ‘La que más altares tiene’ al pasodoble de la ‘La ronda del Rabal’.

La rondalla que interpretó ‘A Jesús Gracia’, para que quede constancia, que los músicos lo merecen, la formaban David Moreno, Alberto Pacheco, Héctor Artal, Manuel Hijazo, Fernando Campos, Jaime Giménez, Pablo Gracia, Mapi Barreras, Ángel Sancho, Luis Miguel Reina, Víctor Martín, Pedro Barrachina, Rafa Casanova, Nicolás Cervellón y Arturo Vera, bajo la dirección de Sergio Aso.

La jota, también a 10 voces

La misma formación, acabado el certamen, participó en el posterior homenaje a Jesús Gracia junto a los bailadores de Baluarte Aragonés y las parejas de Enrique Guerrero y Belén Villaescusa, Nacho Villagrasa y Laura Rovira y los históricos Carlos Gil y Alicia Guerri. «Había hambre de jota, se notaba un ‘aroma’ especial en la sala, el público estaba entregado», aseguraba Gil a la salida.

Y vaya si lo estaba. Hubo momentos especialmente emotivos, como el dúo de Beatriz Bernad y Nacho del Río (‘Por Fuentes se va a Rodén’) o, menuda golosina, el de Yolanda Larpa y Sara Comín, que en apenas unos minutos cambió el traje de gala con el que presentó el certamen por el traje regional. Hubo hasta jotas a 10 voces, porque 10 fueron los cantadores, discípulos de Jesús Gracia, que participaron en la gala. Además de los citados, Fernando de la Natividad, Pilar Sanz, Teresa Pomar, Rosana Borao, José Luis Gimeno y Vicente Olivares.

Piedad y Jesús Gracia, hijos de homenajeado, dieron las gracias al público, e incluso el propio cantador, fallecido en 2005, ‘cerró’ el acto, al proyectarse unas imágenes en las que agradecía un premio de décadas atrás y que parecían hechas para la ocasión. Y el público, en pie, le tributó una larga y calurosa ovación.