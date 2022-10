Jesús Gimeno: "Mi abuelo me cantaba jotas en vez de nanas"

De tanto rondarlo, al final ha caído. Jesús Gimeno Burriel acaba de ganar el Premio Extraordinario del Certamen Oficial de Jota de Zaragoza. ¡Felicidades!

Muchas gracias. Estoy muy contento. Es lo máximo. No existe premio mayor en la jota, igual por su importancia que por su dificultad.

¿Por qué?

Porque para ganar el Extraordinario, hay que ganar antes el Ordinario. Yo lo gané en 2016.

Y desde entonces perseguía el pelotazo definitivo…

Me presenté en 2017, 2018 y 2019. Dicen que estuve cerca. Después de la pandemia, en 2021, no me presenté. Y ahora, el jurado ha estimado que sí.

¿Qué cantó?

La jota obligatoria, este año fue ‘Aunque pongan en tu puerta’. Luego, una del estilo de ‘Cañones de artillería’, ‘La quiero a más no poder’ y las tres rondaderas.

¿Qué estilo de jota le estimula de verdad?

Me gustan mucho ‘Un pañuelo por la cara’, de José Oto, y ‘Si te mueres, lloraré’, de Ofelia de Aragón.

¿Y qué voces?

José Oto, Cecilio Navarro, Jesús Gracia y mi abuelo Jesús Burriel.

De lo mejorcito… Aseguran que su abuelo ha sido decisivo en su carrera.

Desde luego. Me cantaba jotas en vez de nanas cuando yo era un bebé. Somos de Muniesa. Allí, con cuatro años, me paraban los vecinos en la calle para que les cantara jotas. Me hizo una ilusión enorme que mi abuelo lo pudiera vivir en persona. Ya tiene 87 años. Estaba muy emocionado en el auditorio cuando gané.

Él también fue un gran cantador.

Muy bueno. Ganó el Premio Ordinario. Se presentó al Premio Extraordinario, pero, por distintos motivos, decidió no presentarse más. También ganó el Premio Extraordinario Demetrio Galán Bergua en el año 1986, certamen que fue muy importante en su tiempo.

Su familia también vivió su éxito con muchísima intensidad.

Desde luego. Además de mi abuelo, mis padres, María Jesús y Pedro; mi hermana, Balma.

¿Balma?

Sí. El santuario de la Virgen de la Balma está en Castellón.

Aclarado.

Y, por supuesto, también hay que citar a mi mujer, Cristina, que me sufre todos los días y que además baila fenomenal la jota.

Mañana, domingo, se le espera en el Premio Extraordinario Jesús Gracia.

Voy a acudir. Para poder participar hay que haber ganado el Premio Extraordinario, requisito que ya cumplo pues lo gané el domingo pasado. Solo he tenido siete días para prepararme con mi profesor, Sergio Sanz Artús, que también está haciendo un gran esfuerzo. Se exigen una serie de estilos muy conocidos de Jesús Gracia.

Jesús Gracia, casi nada... Como si se crea un premio, lo denominan Plácido Domingo y hay que cantar con el inconfundible estilo de Plácido Domingo...

Mucho nivel, pero allí voy a acudir. Ensayo todos los días. Además, el lunes canté con el grupo D’Aragón y el miércoles con los ganadores del certamen en la plaza del Pilar.

Dicen que algo se está moviendo en la jota…

Hay talento joven, buenas voces, bailadores de nivel y muchas escuelas con muchos niños.

¿Alguien se atreverá a conquistar el futuro?

Ya le digo que hay talento joven.

Me refiero a si alguien se atreverá de verdad, como Camarón de la Isla con ‘La leyenda del tiempo’ en 1979. Lo ponían a parir los puristas del flamenco y descubrimos un cantaor mayúsculo.

La jota es un género vivo. Tratamos de conservar lo mejor, pero, como estilo vivo que es, se puede crear, innovar. Es bueno conservar, pero también hay que hacer una mirada al futuro.