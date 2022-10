El final de Rave in the river, por todo lo alto

Tras 13 años haciendo bailar a miles de personas, el festival de música ‘hard’ Rave In The River se despide este jueves (22.00) con la fiesta ‘The End’ en el Espacio Zity de Valdespartera.

Se trata de uno de los eventos de referencia de música ‘hard’ del país. Englobando diferentes estilos de música tan contundentes como el hardstyle, hardcore, jumpstyle o raw, ha acogido a lo largo de este tiempo a algunos de los más potentes artistas de la escena internacional en este capítulo. Tras un parón de dos años por la pandemia, hoy vuelve para poner el broche final y recordar todos estos años de diversión, baile y magia. Para esta última edición el festival se repartirá en dos áreas con un cartel que reúne a grandes nombres de la escena nacional y planetaria.