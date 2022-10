Horario y dónde ver el espectáculo de drones de las Fiestas del Pilar 2022 en Zaragoza

Ver Zaragoza a vista de dron es una cosa a la que poco a poco se ha ido acostumbrando el grueso de la población, desde la popularización de estos aparatos como soportes de filmación. Lo que ya no es tan habitual es que los zaragozanos y los visitantes a la ciudad puedan ver un espectáculo con 200 drones de alta capacidad; si además eso ocurre en plenas Fiestas del Pilar, el efecto se multiplica. Este viernes 14 de octubre, a las 21.15, dos centenares de drones sobrevolarán el Ebro de puente a puente; al no tratarse del juego de la oca, hay que esperar que no se les lleve la corriente entre el puente de La Almozara y la Basílica del Pilar (puentes de Santiago y de Piedra), durante algo más de un cuarto de hora.

Heraldo.es no se perderá detalle del espectáculo y ofrecerá a sus lectores vídeos e imágenes en directo. Los drones bailarán; hay una coreografía inspirada en elementos emblemáticos de la ciudad. Se trata de una idea compartida por el Ayuntamiento de Zaragoza y el piloto de dron David Luque, además de la empresa UMILES; el Club Natación Helios es colaborador logístico directo, ya que el despegue de las máquinas se hará desde sus pistas de tenis. La masa social del club ha aceptado de buena gana un tiempo de ocupación de sus instalaciones para formar parte activa de este ‘show’.

Luque ya había mostrado su inquietud por actividades especiales con drones al retransmitir una Ofrenda del Pilar. Para desarrollar la idea, el espacio ribereño era idóneo, y la disposición de las partes a llevar esta iniciativa a buen término fue total. Los drones volarán a 45 metros de altura, y la iluminación colorista formará parte del espectáculo, que sin duda marcará un hito en la programación de las fiestas, al tratarse de su estreno; Luque recordó además que no hay muchos precedentes de algo así en el entorno nacional.