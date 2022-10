Programa del miércoles 12 de octubre de las Fiestas del Pilar de Zaragoza

La Ofrenda de Flores lo copa casi todo en el día del Pilar, lo que incluye la celebración de la misa solemne en la Basílica y todos los actos que se celebran alrededor de la llegada de los oferentes hasta la Virgen para hacer más grande y lustroso su manto. No obstante, hay más cosas en el programa aparte de las relacionadas con la fiesta religiosa, que también merecen toda la atención. En el teatro no falta el humor de Juako Malavirgen y Diego Peña, que pasan las fiestas en el C.C. Río Ebro (20.00), así como ocurre con el musical ‘Aquí no hay playa’ de Factory Producciones en Arbolé (20.30).

En cuanto a los conciertos, el C.C. Estación del Norte ofrece un concierto femenino al 100%: Ixeya, joven y talentoso dúo de Santa Engracia (junto a Tauste) abrirá el concierto para la mexicana Lila Downs, quien siempre deja buen sabor de boca en sus visitas a la ciudad. Al mediodía, en el Parque de la Paz, estarán Joana Serrat y el zaragozano Bigott, dos almas libres de la música. A las 21.00, noche francesa en el Jardín de Invierno con Gancho Drom (radicados en Zaragoza) y Madeleine Peyroux, y a las 21.30, la primera de las dos despedidas de otro Serrat, Joan Manuel, en el pabellón Príncipe Felipe.

Programación del miércoles 12 de octubre de 2022 en las Fiestas del Pilar



04.30 Tradicional y solemne MISA DE INFANTES en la Angélica Capilla de la Basílica del Pilar.

05.00 ROSARIO DE LA AURORA . Salida. Parroquia de San Pablo. Recorrido. Plaza de San Pablo, Avda. César Augusto, Torrenueva, Alfonso I, Plaza del Pilar. Organiza. M.I. y A. Cofradía del Stmo. Rosario (llamada de la Rosa).

06.30 MISA ARAGONESA en la Parroquia de San Pablo. Organiza. M.I. y A. Cofradía del Stmo. Rosario (llamada de la Rosa).

06.45 OFRENDA DE FLORES. Con salida desde la Plaza Aragón. Colabora. DANZAR (FFAMA) (De 9.00 a 11.00 h.) En el transcurso de la misma tendrá lugar el IX CONCURSO DE TRAJE ARAGONÉS y el VI CONCURSO DE FLORES, CANASTILLAS Y ARREGLOS FLORALES. Plaza del Pilar.

08.00 VAQUILLAS en la plaza de la Misericordia

VAQUILLAS en la plaza de la Misericordia 10.00 Entrada gratuita a los museos municipales. MUSEO PABLO GARGALLO (Pza. de San Felipe, 3), MUSEO DEL FORO (Pza. de la Seo, 2), MUSEO DE LAS TERMAS PÚBLICAS (C/. San Juan y San Pedro, 3), MUSEO DEL PUERTO FLUVIAL (Pza. de San Bruno, 8) y MUSEO DEL TEATRO DE CAESARAUGUSTA (C/. San Jorge, 12). De 10.00 a 14.00 h y de 17.00 a 21.00 h. El acceso será gratuito hasta completar el aforo de los museos.

11.00 PARQUE DE LAS MARIONETAS. XII FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO DE FERIA. Horario. de 11.00 h. a 14.00 h. y de 17.00 a 20.00 h. Zona del Quiosco de la Música del Parque José Antonio Labordeta.

PARQUE DE LAS MARIONETAS. XII FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO DE FERIA. Horario. de 11.00 h. a 14.00 h. y de 17.00 a 20.00 h. Zona del Quiosco de la Música del Parque José Antonio Labordeta. 11.00 TRAGACHICOS. EL PILAR EN VADORREY. De 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00. De 20.00 a 21.00. El Tragachicos para toda la familia.(Parque de Oriente)

TRAGACHICOS. EL PILAR EN VADORREY. De 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00. De 20.00 a 21.00. El Tragachicos para toda la familia.(Parque de Oriente) 11.30 XXXI MUESTRA DE ARTESANÍA ARAGONESA. De 11.30 a 13.30 y de 18.30 a 20.30. Taller de cerámica. Para niños. (Plaza de los Sitios).

XXXI MUESTRA DE ARTESANÍA ARAGONESA. De 11.30 a 13.30 y de 18.30 a 20.30. Taller de cerámica. Para niños. (Plaza de los Sitios). 11.30 81 FERIA GENERAL DE MUESTRAS DE ZARAGOZA. De 11.30 a 20.30 h.

81 FERIA GENERAL DE MUESTRAS DE ZARAGOZA. De 11.30 a 20.30 h. 11.30 PARQUE INFANTIL RÍO Y JUEGO. Horario. 11.30 h. a 14.00 h. y de 17.30 h. a 20.00 h. (Frente Fluvial Expo).

PARQUE INFANTIL RÍO Y JUEGO. Horario. 11.30 h. a 14.00 h. y de 17.30 h. a 20.00 h. (Frente Fluvial Expo). 12.00 SOLEMNE MISA PONTIFICAL. Basílica del Pilar. A continuación procesión por el exterior de la Plaza del Pilar.

A continuación procesión por el exterior de la Plaza del Pilar. 12.00 BANDAS EN LA GRANJA. BANDA DEL CANAL. Cúpula Geodésica (Camino de Cabaldos, 45).

BANDAS EN LA GRANJA. BANDA DEL CANAL. Cúpula Geodésica (Camino de Cabaldos, 45). 12.00 EL TEATRO AMBULANTE DE ARBOLÉ presenta LOS TÍTERES DE CACHIPORRA. Funciones. 12.00, 13.00, 18.30 y 19.30 h. (Plaza de Los Sitios).

EL TEATRO AMBULANTE DE ARBOLÉ presenta LOS TÍTERES DE CACHIPORRA. Funciones. 12.00, 13.00, 18.30 y 19.30 h. (Plaza de Los Sitios). 12.00 JOANA SERRAT + BIGOTT. Parque de La Paz.

JOANA SERRAT + BIGOTT. Parque de La Paz. 12.30 V FESTIVAL EBRO FOOD 2022. LOS CRACKS DEL 29. Parque de San Pablo.

V FESTIVAL EBRO FOOD 2022. LOS CRACKS DEL 29. Parque de San Pablo. 14.00 h.V FESTIVAL EBRO FOOD 2022. SWEETDRINKZ. Parque de San Pablo.

h.V FESTIVAL EBRO FOOD 2022. SWEETDRINKZ. Parque de San Pablo. 17.00 DENOMINACIÓN DE ORIGEN. Ganadores del CERTAMEN OFICIAL DE JOTA. (17.00 h), SEMBLANTE ARAGONÉS. (18.30 h.) Escenario Ambar - Fuente de Goya (Plaza del Pilar).

DENOMINACIÓN DE ORIGEN. Ganadores del CERTAMEN OFICIAL DE JOTA. (17.00 h), SEMBLANTE ARAGONÉS. (18.30 h.) Escenario Ambar - Fuente de Goya (Plaza del Pilar). 17.00 V FESTIVAL EBRO FOOD 2022. FANTASMAS AMARILLOS. Parque de San Pablo.

18.00 DANZA URBANA. CÍA MARROCH presenta "Entre nosotros". Pases 18.00 y 20.00 . Claustro del Centro de Historias.

DANZA URBANA. CÍA MARROCH presenta "Entre nosotros". Pases 18.00 y 18.00 .TEATRO PRINCIPAL. VÉRTIGO360 presenta CRUZ DE NAVAJAS. El Último Mecano Funciones 18.00 h. y 21.30 h (C/ Coso, 59).

.TEATRO PRINCIPAL. VÉRTIGO360 presenta CRUZ DE NAVAJAS. El Último Mecano Funciones 18.00 h. y 21.30 h (C/ Coso, 59). 18.00 TEATRO DE LAS ESQUINAS. FABIOLO CONNECTION. Invitado estrella de la Piluca’s Party (C/. Duquesa Villahermosa, esquina Vía Univérsitas).

TEATRO DE LAS ESQUINAS. FABIOLO CONNECTION. Invitado estrella de la Piluca’s Party (C/. Duquesa Villahermosa, esquina Vía Univérsitas). 18.30 Recorrido de LA NARRIA CERVECERA DE LA ZARAGOZANA CON LA BANDA DEL CANAL. Por el centro de la ciudad.

Recorrido de LA NARRIA CERVECERA DE LA ZARAGOZANA CON LA BANDA DEL CANAL. Por el centro de la ciudad. 19.00 CLÁSICA DEL PILAR. GRUPO VOCAL KEA. Sala Galve del Auditorio.

CLÁSICA DEL PILAR. GRUPO VOCAL KEA. Sala Galve del Auditorio. 19.00 TEATRO DEL MERCADO. TEATRO INDIGESTO presenta COMISARÍA EN FIESTAS. Superstar Funciones. a las 19.00h y 21.30h. (Plaza de Santo Domingo, s/n).

TEATRO DEL MERCADO. TEATRO INDIGESTO presenta COMISARÍA EN FIESTAS. Superstar Funciones. a las 19.00h y 21.30h. (Plaza de Santo Domingo, s/n). 19.00 CIRCO CONTEMPORÁNEO. CÍA LES P´TITS BRASS presentan “Bruits de Coulisses” (Parque Delicias).

CIRCO CONTEMPORÁNEO. CÍA LES P´TITS BRASS presentan “Bruits de Coulisses” (Parque Delicias). 19.00 TEATRO DE CALLE. DEKRU (Ucrania) presenta “Almas ligeras”. Kiosco Q4 (Paseo Echegaray y Caballero altura de Las Fuentes).

TEATRO DE CALLE. DEKRU (Ucrania) presenta “Almas ligeras”. Kiosco Q4 (Paseo Echegaray y Caballero altura de Las Fuentes). 19.00 LILA DOWNS + IXEYA. Explanada C.C. Estación del Norte (C.Perdiguera, 7).

LILA DOWNS + IXEYA. Explanada C.C. Estación del Norte (C.Perdiguera, 7). 19.00 CASAS REGIONALES. GRUPO DE GAITAS EL CENTRU (19.00 h) Centro Asturiano de Madrid, GRUPO DE AGÜINES. (19.45 h) Casa de Gran Canarias, CHULAPOS Y CASTIZOS. Casa de Madrid (20.30 h.). (Plaza Aragón).

CASAS REGIONALES. GRUPO DE GAITAS EL CENTRU (19.00 h) Centro Asturiano de Madrid, GRUPO DE AGÜINES. (19.45 h) Casa de Gran Canarias, CHULAPOS Y CASTIZOS. Casa de Madrid (20.30 h.). (Plaza Aragón). 20.00 JUAKO MALAVIRGEN & DIEGO PEÑA. De Pilares. C.C. RÍO EBRO. (C. de Alberto Duce, 18)

JUAKO MALAVIRGEN & DIEGO PEÑA. De Pilares. C.C. RÍO EBRO. (C. de Alberto Duce, 18) 20.00 ASOCIACIÓN TANGO GARAGE. Hall del C.C. LOS PORCHES DEL AUDIORAMA.

ASOCIACIÓN TANGO GARAGE. Hall del C.C. LOS PORCHES DEL AUDIORAMA. 20.00 SUBES O BAJAS ESPECIAL PILARES. El Refugio del Crápula. (C/ Mayor, 56)

SUBES O BAJAS ESPECIAL PILARES. El Refugio del Crápula. (C/ Mayor, 56) 20.00 PRODUCCIONES TEATRALES LUIS PARDOS presenta DE BOCA EN BOCA con MarÍa Jesús y su acordeón, Jordi LP y la compañía de Luis Pardos. Auditorio del World Trade Center Zaragoza (C/ María Zambrano, 31).

PRODUCCIONES TEATRALES LUIS PARDOS presenta DE BOCA EN BOCA con MarÍa Jesús y su acordeón, Jordi LP y la compañía de Luis Pardos. Auditorio del World Trade Center Zaragoza (C/ María Zambrano, 31). 20.00 V FESTIVAL EBRO FOOD 2022. THE CUCUMBERS. Parque San Pablo.

V FESTIVAL EBRO FOOD 2022. THE CUCUMBERS. Parque San Pablo. 20.15 AGUA, LUZ Y SONIDO. “Series Infantiles. De Verano Azul a Alf”. Fuentes del Parque José Antonio Labordeta.

AGUA, LUZ Y SONIDO. “Series Infantiles. De Verano Azul a Alf”. Fuentes del Parque José Antonio Labordeta. 20.30 . 'Aquí no hay playa', Un musical de carretera, de la mano de Factory Producciones en el TEATRO ARBOLÉ.

. 'Aquí no hay playa', Un musical de carretera, de la mano de Factory Producciones en el TEATRO ARBOLÉ. 20.30 TEATRO DE LAS ESQUINAS. EL AGUAFIESTAS. Con JOSEMA YUSTE Y SANTIAGO URRIALDE y más…. (C/. Duquesa Villahermosa, esquina Vía Univérsitas).

TEATRO DE LAS ESQUINAS. EL AGUAFIESTAS. Con JOSEMA YUSTE Y SANTIAGO URRIALDE y más…. (C/. Duquesa Villahermosa, esquina Vía Univérsitas). 21.00 MADELEINE PEYROUX + GANCHO DROM. Jardín de Invierno del Parque José Antonio Labordeta.

MADELEINE PEYROUX + GANCHO DROM. Jardín de Invierno del Parque José Antonio Labordeta. 21.00 SELVAJES + PARED CON PARED. Ganadores concurso B de Banda. Parque Bruil.

SELVAJES + PARED CON PARED. Ganadores concurso B de Banda. Parque Bruil. 21.00 LOS DRUNKEN COWBOYS + CÉSAR GALLARD (23.00 h.) Parque Bruil.

LOS DRUNKEN COWBOYS + CÉSAR GALLARD (23.00 h.) Parque Bruil. 21.30 FACTORY PRODUCCIONES presenta "Vida". Escenario Ambar - Fuente de Goya (Plaza del Pilar).

FACTORY PRODUCCIONES presenta "Vida". Escenario Ambar - Fuente de Goya (Plaza del Pilar). 21.30 JOAN MANUEL SERRAT “El vicio de Cantar”. Pabellón Príncipe Felipe.

JOAN MANUEL SERRAT “El vicio de Cantar”. Pabellón Príncipe Felipe. 22.00 ESPACIO ZITY. Escenario principal. TOMORROW PARTY con la actuación de Juan Magan. Recinto Ferial de Valdespartera.

ESPACIO ZITY. Escenario principal. TOMORROW PARTY con la actuación de Juan Magan. Recinto Ferial de Valdespartera. 22.00 V FESTIVAL EBRO FOOD 2022. TRIBUTO A HEROES DEL SILENCIO "EL DESPERTAR DEL SILENCIO". Parque de San Pablo.

