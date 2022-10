Mario Alcaide toca el cielo de la Misericordia

Como es habitual en la mañana del Pilar, se ha celebrado el XXII Campeonato de España Goyesco de recortes con toros. Con un ambiente en los tendidos propio de las grandes citas ha dado comienzo la presentación de los 15 valientes que se han enfrentado a 6 toros de la ganadería de Hermanos Sánchez Herrero. Todos ellos han entregado un clavel a la Virgen del Pilar que presidía el centro del ruedo de la Misericordia. Antes de comenzar con el concurso s ha entregado un detalle, al que fuera recortador de Albalate del Arzobispo, David Cortés por su trayectoria. También se han podido escuchar dos jotas en honor a la Virgen del Pilar.

El concurso ha tenido el siguiente formato: en primer lugar 3 grupos compuestos por 5 recortadores cada uno; de cada grupo pasa a las semifinales 2 recortadores, es decir, se celebran 2 semifinales de 3 componentes cada uno; y, por último, pasan a la final los que más puntos han conseguido de cada grupo y el mejor segundo puesto. Así pues, el grupo final ha estado compuesto por 3 recortadores. Como bien se ha dicho por megafonía, había dos reglas claras para poder pasar de fase: realizar la suerte del recorte en una de las rondas y hacer al menos dos suertes diferentes.

En el primer grupo se encontraban Eusebio Sacristán 'Use' que ha realizado un recorte; en su segunda ronda ha resultado cogido sin consecuencias y ha repetido la misma suerte; y en la tercera ronda se ha podido ver un salto mortal. Alex Felipo 'El Pipo' ha sorprendido con dos buenos quiebros de rodillas y un recorte. José María Carreras 'Misu' ha realizado dos recortes ajustados y un bonito salto de ángel. Juan Carlos García 'Juancar' ha emocionado al público con un espectacular salto con pirueta incluida y dos mortales. Cerrando el grupo estaba el ya veterano José Manuel González 'Poca' que ha realizado un quiebro, un recorte y un quiebro tan ajustado que el toro se ha llevado parte de su pantalón. El toro que les ha correspondido en suertes ha sido el marcado con el nº24 y que ha colaborado en todo momento.

Iván Sánchez ha sido el encargado de abrir el segundo grupo con dos de sus famosos “pasos atrás”; seguido de Pablo Martín 'Guindi' que ha realizado dos recortes en su turno. Aarón Grande ha quebrado en sus dos suertes, siendo cogido sin consecuencias en la segunda. Mario Alcaide ha sorprendido con un quiebro de rodillas y un ajustado recorte. Cerraba el grupo el joven Javi Pérez con un salto del ángel y un recorte. El toro de este grupo, marcado con el nº72, no ha ayudado al lucimiento de los recortadores con un comportamiento reservón y con falta de fuerzas en algunas ocasiones.

NOTICIAS RELACIONADAS El Pilar vuelve a ser una feria

El zaragozano César Grasa ha sorprendido con un salto mortal como se dice en el mundo taurino 'a puerta gayola' y con un recorte en su segunda suerte. Dani Plata ha resultado cogido en su quiebro de rodillas con una fea cogida y teniendo que entrar a la enfermería sin poder continuar con su actuación. El veterano David Ramírez 'Peque' no ha podido impresionar con sus habituales quiebros de rodillas ya que el toro no ayudaba y tan solo ha podido realizar dos recortes. Dani Daganzo ha realizado un recorte y un quiebro ajustado en su paso por Zaragoza. Para finalizar con este grupo saltaba al ruedo Roberto Alegre 'Rober' que ha recortado al toro y ha saltado realizando un tirabuzón. El toro del tercer grupo no ha colaborado con los recortadores siendo distraído.

Para la primera semifinal se han clasificado 'Poca', Javi Pérez y 'Rober' con el toro nº62. 'Poca' ha realizado un recorte y tres quiebros. El segundo de estos quiebros es, probablemente, el mejor que se ha visto durante todo el concurso; ajustándolo al máximo y pasando el astado por debajo de su axila con los pitones. Javi Pérez ha realizado un salto con las manos atrás, un recorte, un salto del ángel y salto mortal de gran calidad. 'Rober' también ha saltado al toro en dos ocasiones, una de ellas con las manos en los bolsillos, y ha dado dos recortes que han puesto la plaza en pie. Destacar el extraordinario comportamiento del toro nº62 que ha permitido realizar hasta 4 rondas, siendo aplaudido al pasar a toriles.

Más información El novillero Javier Poley mejora sensiblemente

La segunda semifinal ha estado compuesta por 'Pipo', Mario Alcaide y César Grasa. El zaragozano Alex Flipo 'Pipo' ha esperado al toro a puerta gayola dándole un bonito salto del ángel. En el resto de rondas ha recortado al toro y ha quebrado de rodillas hasta en dos ocasiones levantando una gran ovación del público. Mario Alcaide ha realizados dos recortes ajustadísimos y dos quiebros de rodillas. Uno de estos quiebros de rodillas el mejor que se ha visto durante toda la mañana por lo bien ejecutado y lo cerca que se ha pasado los pitones del toro. Ha conseguido poner a todo el público en pie. Cerrando este grupo el aragonés César Grasa ha realizado dos mortales y dos recortes de muchísimo mérito al apenas haber unos centímetros entre las astas del toro y el recortador. El toro que les ha correspondido ha sido el nº40 al que también le han dado 4 rondas con un gran comportamiento.

Una final de infarto sorprendía a todo el tendido. Los encargados de hacer disfrutar al público en el último grupo han sido 'Rober', Mario Alcaide y 'Pipo'. Roberto Alegre 'Rober' ha saltado al toro con un mortal y ha dado tres recortes ajustadísimos muy valorados por el tendido. Mario Alcaide tenía preparado su mejor repertorio para su turno. Tres impresionantes quiebros de rodillas que dejaban a la plaza muda antes de su ejecución y, que tras ellas, ponía en pie a todos los aficionados que se han dado cita en la plaza. Pero lo mejor aún estaba por llegar y es que en su tercera suerte ha realizado el recorte de la mañana, a escasos milímetros de su cuerpo se ha pasado al toro de la final. No estaba todo dicho porque el zaragozano 'Pipo' también ha enloquecido al tendido con sus quiebros de rodillas casi en el centro del ruedo y su ajustado recorte que ha levantado de nuevo a la plaza. El toro nº64 ha sido el protagonista de la final que ha sido el idóneo para hacer disfrutar tanto a recortadores como al público.

Con una grada enloquecida y entregada por completo debido al gran nivel mostrado en la final, se pasaba a la entrega de trofeos. Los otros tres semifinalistas que no han pasado a la final han recibido también un detalle. El trofeo de tercer clasificado ha ido a parar a manos de Roberto Alegre 'Rober'. La tensión y emoción se palpaba en la arena antes de nombrar al subcampeón ya que tanto Mario Alcaide como 'Pipo' eran merecedores del primer premio. El segundo clasificado del concurso ha sido el joven zaragozano Alex Felipo 'Pipo' que ha recogido el trofeo junto a sus hijos. Y el primer premio ha sido para un emocionado Mario Alcaide que ha visto como se cumplía uno de sus sueños, ganar el concurso de recortes de Zaragoza.

Desde estas líneas mandar mucho ánimo al recortador Dani Plata. También destacar la labor encomiable e incansable de David Ramírez 'Peque' que ha estado durante toda la mañana ayudando a colocar en suerte al toro para que sus compañeros pudieran lucirse. Y como no, al gran director de lidia Imanol Sánchez que ha estado pendiente en todo momento de lo que sucedía en el ruedo, corriendo por el callejón para colocarse en la mejor posición y en caso de cogida intervenir de una manera rápida y eficaz.