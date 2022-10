Lila Downs: “¡Qué fortuna estar en Zaragoza el día de la virgencita!”

A usted le late la tierra y la creación desde la raíz. ¿Qué le dice esa tierra cuando usted las escucha?

Creo que me pide respetarla; me da muchas cosas, sustento, abrigo… estoy en deuda con ella, debo protegerla, quererla, cuidarla y ofrendarle nuestra música de todo corazón.

Tiene mucho mundo interior, y un gran compromiso con causas diversas. ¿Qué prefiere hacer para tomarse un descanso, relajarse y no pensar durante un rato?

Esa pregunta está muy difícil –ríe– porque como dice una amiga, la ardilla siempre nos está dando vueltas por la cabeza. La verdad es que para relajarme y convivir con la Madre Naturaleza me encanta ir a la montaña y una vez arriba, tomarme unos minutos para estar sola por allá; luego ya vuelvo con la familia, pero ese ratito es mío. También ponerme frente al océano. En general me gustan los lugares alejados de las ciudades, los pueblitos más chicos.

Un artista viaja mucho, pero no suele tener tiempo para conocer lugares a fondo. ¿En qué rincón del planeta le gusta perderse a usted y apagar el celular?

En ese tipo de pueblos que te cuento, ya sea en México, Chile o Perú, por ejemplo; también querría conocer lugares así en la India, cosa que no he podido hacer aún. En general quiero volver siempre a las alturas, a las montañas.

¿Es ahora más sencillo ser mujer y artista en el mundo occidental, o hay ciertas trabas que no cambian para ustedes?

Sigue siendo difícil, pero sí he visto muchos cambios de actitud al respecto; parece que hay más gente consciente de que somos seres humanos… pero ni modo, ahí seguimos, batallando, buscando la manera de que se nos respete de igual modo que a los hombres en nuestro trabajo y en la vida en general.

Usted sublima las emociones de un modo único. Hábleme de un poema que le encante, y el por qué de esa pasión.

Pienso que todo en la vida tiene poesía, hasta las cosas más triviales o inexplicables. Un artista plástico, amigo mío, me acaba de mandar una cabra de barro;la figura está inspirada por un pastor que le contó que su cabra estaba embarazada y necesitaba consejos. Esa historia tan curiosa, esos mundos diferentes a los que llamamos nuestros en el día a día, son poesía y belleza para mí. Ahí en esa situación, la poesía estaría en el silencio, en escuchar, en buscar el significado de las cosas.

Zaragoza es una plaza exigente. ¿Se lo habían dicho? ¿Recuerda su primer contacto con este público, con la ciudad?

Lo sé, no olvido aquella primera vez, y la verdad es que la experiencia fue buena. Me pasaron cosas curiosas, recuerdo una anécdota con la comida;no sabía lo que era un bogavante, y me comí una sopa de bogavante que me sorprendió mucho. En cuanto a la música, canté en un bar de rock, y el público estuvo inmenso, muy cariñoso y apasionado. Además, por experiencias que tuve, entendí que había una gran conciencia social en Zaragoza; eso me encantó.

La iconografía de esta ciudad incluye una columna sobre la que está una virgen, la del Pilar, que a su vez es columna de fe para gran parte de la población. ¿Conoce su historia?

Es hermoso ver la fe de las personas. Sé que la Virgen del Pilar se le hace un gran manto de flores, una tradición que se asemeja a las que le hacemos a las nuestras allá en México. ¡Qué fortuna estar en Zaragoza el día de la virgencita! Seguramente será una noche muy especial por esta coincidencia de fecha. Le tengo mucha fe a este concierto, sé que lo voy a disfrutar y espero que lo disfruten todas las personas que vengan.

¿Conoce el vino aragonés? No me diga que nadie tuvo el detalle de regalarle una botella…

Pues creo que sí lo he bebido en alguna cena… y estoy totalmente abierta a llevarme otra botellita, así que aceptaré gustosa ese regalo.