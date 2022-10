La huelga complica los desplazamientos a la Ofrenda en bus: “Hoy no era el día”

La huelga de los trabajadores de Avanza está complicando este Día del Pilar los desplazamientos en bus hasta la Ofrenda. Los servicios mínimos, del 68%, están garantizando una mayor fluidez que en jornadas anteriores, pero no han evitado esperas de más de 10 minutos en el primer tramo, de 8.15 a 9.15. “Entiendo a los trabajadores. Tienen derecho, pero hoy no era el día más indicado”, aseguraban Mari Carmen García, Lorena Gascón y Ana Verón, que esperaban al 23 en la parada de Gómez de Avellaneda con Rosalía de Castro, en el Actur, para ir a la plaza de Aragón.

Todo aquel que se acercaba hasta la marquesina dirigía directamente su mirada al panel, en el que, directamente, no aparecían los horarios de paso. Hasta las 8.30 no ha habido mayores problemas, pero, pasada esa hora, la aplicación para móviles ha empezado a mostrar el temido ‘sin estimación’. El 23, que hasta entonces iba cada cinco minutos, ha dilatado sus tiempos por encima de los 14, mientras que el 50 marcaba unos desalentadores 27 y 87 minutos.

Para muchos, esta ha sido la gota que ha colmado el vaso. “Estoy saturadísima. Tengo que coger ocho autobuses al día y en seis me pilla la huelga. Lo de hoy me parece muy fuerte, he mirado la aplicación y al que menos, le faltaban 10 minutos para llegar. Al ser el Día del Pilar vamos todos ‘happy’ y sin prisa, pero cuando vas a trabajar… Ya cansa”, ha afirmado Aránzazu Cáceres.

La espera ha permitido a los viajeros, vestidos todos con traje regional, repasar anécdotas de las fiestas o sentarse para coger fuerzas para lo que resta de jornada. Los hay, además, que, al ver llegar al bus, se han dado cuenta de que no llevaban mascarilla, teniendo que volver a casa y esperar hasta el siguiente. “La huelga se está alargando en exceso. Está perjudicando mucho a la gente, simplemente es una vergüenza”, comentaban José Luis Belloc y su familia, que se dirigían a la calle de Canfranc. Para ellos, “es ya una cuestión de moralidad”. “Quizá lo que quieren es ser millonarios, van a fastidiar. Ayer nos pasó igual, salimos de la iglesia del Carmen y tuvimos que esperar al 23 unos 17 minutos”, ha dicho.

La mayoría han optado por salir antes de casa o tirar de alternativas como el tranvía pese a tener que andar más. Isabel Pérez y Alfredo Lavilla han sido especialmente madrugadores. A las 8.20 ya habían pasado por la Ofrenda y vuelto al Actur para coger el 23 e ir a San José. “Entendemos que hoy es cuando más fuerza pueden hacer, pero hay días y días”, señalaba él. En similares términos se pronunciaba Rosita Sánchez, también “harta” de tanta huelga. “Para los conductores está bien, pero para los usuarios… Lo veo muy mal”, apuntaba.

Los paros continuarán de 14.15 a 15.15 y de 19.15 a 20.15, mientras que mañana, con unos servicios mínimos del 67%, irán de 8.30 a 9.30, de 13.45 a 14.45 y de 19.30 a 20.30. Además, de 11.30 a 12.30 está prevista una concentración de los trabajadores del bus frente a la Dirección General de Trabajo ante el bloqueo de la negociación, que sigue sin avances desde que se rompió el diálogo hace un mes en el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA).