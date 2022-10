Damas y Caballeros del Pilar, instituciones entregadas al servicio de la Virgen

Las Damas del Pilar aparecieron en 1902 como institución. Caballeros del Pilar lo hizoen 1928. Son muchos años de dos instituciones independientes con un claro nexo común: servir a la Virgen del Pilar y protegerla ante cualquier tipo de agresión. Ambas cuentas con miles de personas afiliadas dentro y fuera de Zaragoza, con reflejo en diversos puntos del planeta. El amor por la Virgen del Pilar no conoce de fronteras, y las motivaciones para entregarse en cuerpo y alma a honrarla, tampoco.

La presidenta de las Damas del Pilar es Rosa María Gil. “El inicio en 1902 viene de la mano del cardenal Soldevila, entonces arzobispo de Zaragoza. Guardamos una imagen de la primera vela que hicieron las damas en el Pilar. Es algo fundamental en nuestra asociación, el compromiso que guardamos todas en la medida de nuestras posibilidades, media hora al mes en uno de los cuatro reclinatorios que tenemos en la parte de atrás de la santa Capilla, o en los primeros bancos si necesitan sentarse por salud”.

Rosa María revela con orgullo que hay unas 4.000 damas activas en la asociación. “Realmente, manejamos una base de datos de 15.000 personas, porque se incluyen más de 4.000 como honorarias e incluso las fallecidas, con la posición que tuvieron en su momento. No se da de baja a nadie por cuestiones de cuotas: la anual es mínima, y no la subimos nunca; algunas tienen la cuota antigua, y de hecho hay un caso de una que paga solamente tres euros anuales, su cuota cuando entró. Por otro lado, las hay que se la suben voluntariamente para cubrir a aquellas que tienen una posición económica menos desahogada”.

"Para entrar y ser asociada solamente hace falta devoción por la Virgen del Pilar, y estar bautizada"

Rosa María explica que “para entrar y ser asociada solamente hace falta devoción por la Virgen del Pilar, y estar bautizada. Para las infantinas, con el bautismo basta, a mí me hicieron mis padres nada más nacer; pasan a ser damas con la mayoría de edad, aunque se les manda una carta para ver si quieren dar el paso, claro”.

Rosa María Gil, hace unos días, en la plaza del Pilar. José Miguel Marco

Hay asociadas en todas las esquinas de Aragón: en Jaca, de hecho, hay una filial muy activa. “También las hay en Honduras, Puerto Rico o México. Son grupos devotos a la Virgen del Pilar, que como sabrás está muy presente en diversas partes del mundo; reportan a nuestra asociación y fundan sus filiales previa autorización del arzobispo. Además, llevan nuestra medalla. En su día fui secretaria de la asociación, recuerdo también mucha actividad en la de Filipinas. Tenemos un consiliario que compartimos con los caballeros, don Pedro José Gracia León, que nos orienta y apoya muchísimo, suele hacer un retiro espìritual los segundos martes del mes para quien lo requiera”.

Las damas pagan una beca al colegio Escolanía Infantes del Pilar. “También ayudamos al Cabildo en lo que podemos y precisan; también colaboramos con las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, que tienen una casa de acogida destinada a mujeres necesitadas. Apoyamos a Cáritas, al Carmen… allá donde llegamos”.

El 12 de mayo, la asociación celebra el paso de infantinas a damas jóvenes con una eucaristía. “El último sábado de mayo se hace una fiesta de infantinas y pajes para niños, y ese día se les permite pasar por la Virgen. El 19 de noviembre se pasa por la Virgen a los 25, 50 y 70 años de pertenencia; en el primer caso, concelebrado con los caballeros. Y el 21 de noviembre, recordando la fundación, culminamos un triduo desde el día 19”.

Las damas tienen señaladas algunas fechas especiales en su historia, marcada por obsequios a la Virgen. “En 1902 llegaron los cuatro reclinatorios, y al año siguiente, el estandarte con lienzo de Marcelino Unceta, es una maravilla: se restauró muy bien. En 1927, con las bodas de plata, llegó el manto. En las bodas de oro, el mural del Milagro de Calanda que está en la Sacristía Mayor. En 1958 se creó la sección de infantinas; en el 77, para las bodas de diamante, se pusieron los altavoces del ‘Bendita y Alabada’, y en 1980, la de damas jóvenes. En el centenario, en 2002, se regalaron coronas a la Virgen y al Niño, hechas en Ansorena con joyas donadas por las damas”.

Los Caballeros del Pilar

Luis Alberto Lasuén es el presidente de Caballeros del Pilar, asociación fundada en 1928. Tiene 2.600 miembros en todo el mundo, con filiales en varios países de América Latina, Filipinas y Rusia. “Nacimos por la vocación de ayuda a la Asociación de Señoras de la Corte de Honor de la Virgen del Pilar, que se conoce como Damas del Pilar. Durante una procesión en San Gil fueron atacadas, cogieron pasos e imágenes y se refugiaron en el Pilar; cuando los maridos e hijos acudieron a ayudar, surgió el germen de la idea de asociarse formalmente, con entidad propia”.

Los Caballeros tienen dos reclinatorios delante de la verja que protege a la imagen de la Virgen del Pilar en la Santa Capilla. Ahí hacen las igualmente velas mensuales de media hora. “Acompañamos a la Virgen y la protegemos de la notable cantidad de personas que deciden tratar de robar algo o realizar algún desmán en la Capilla. Somos afortunados, porque los milagros solo los hace Dios, aunque hay intercesores como los santos para que nos lo conceda, pero tenemos a la Madre de Dios, ¿y quién le niega algo a su madre? Pedirle cosas está bien, no pedir es un síntoma de suficiencia que no procede”.

Caballeros del Pilar tiene una vocación de servicio muy marcada como asociación. “Ayudamos al Cabildo en las dos catedrales, y nos entregamos a la labor social con personas discapacitadas, además de auxiliar a necesitados con ‘merchandising’; los beneficios se reparten en Navidad por medio de la Iglesia Necesitada”.

Luis Alberto Lasuén, la semana pasada, en la plaza del Pilar. José Miguel Marco

Para ser caballero, o paje en el caso de los niños, hay una serie de pasos (pocos) y requisitos (muy pocos). “Cuando han hecho la confirmación, los pajes pueden pasar a ser caballeros. Para ser paje solamente hace falta el bautismo y el respaldo de los padres; para ser caballero se precisa el aval de otros dos asociados. En el caso de personas que no estén en Zaragoza, se pide una carta del párroco que garantice que el aspirante a caballero es católico practicante y persona sin incidencias judiciales o problemas de convivencia. Hay un consejo directivo y otro asesor, para un total de 14 personas. Este día 12 se nombran 10 caballeros nuevos y cuatro pajes. No olvidamos a los caballeros que, por razones de salud, no pueden venir a ver a la Virgen: hay siete mantos peregrinos que pasan 15 días en sus casas”.

Los caballeros tienen un despacho en la capilla de San Juan Bautista, también llamada del Cristo. “Ahí ofrecemos información a la gente que viene a visitar el Pilar todos los que dispongamos de tiempo para ello; desarrollamos además un cuadríptico con el plano de la basílica y sus capillas, además de listar a todos los santos presentes, que entregamos gratuitamente. Tenemos otro con efemérides del Pilar. También hacemos acompañamientos a caballeros que están en soledad, ya sea en sus domicilios o en una residencia”.

Además de la vela y la acción social, los caballeros se comprometen cada noche a rezar un padrenuestro y tres avemarías por las intenciones del Romano Pontífice. “Además, cada día 12 se celebra en el altar mayor de la basílica una misa mensual con los nombramientos, además de recordar expresamente a los caballeros y damas fallecidos el mes anterior. Vienen miembros, familiares y allegados para pedir por todos ellos a la Virgen. En mi mandato, además, pasas a adorar a la Virgen cuando llevas 25 años en la asociación. También se hace con los que cumplen 50 años de asociado, y de nuevo con los que cumplen 70 como caballero. También hay misas con las bodas de oro y plata matrimoniales, celebradas junto a las damas”.