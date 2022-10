Izal: "Queremos cerrar esta despedida con una sonrisa"

El concierto de esta noche es un adiós con el que se despiden por un tiempo indefinido de su público zaragozano. ¿Cómo gestionan esas emociones?

Está siendo intenso. Mucha nostalgia, mucha emoción a flor de piel, tanto en el escenario como abajo en el público… Intentamos estar tranquilos, seguir riéndonos con las mismas tonterías de siempre y disfrutando del lujo de una despedida así de bonita.

Espero que lo de la maldición de robos de instrumentos que han sufrido durante sus giras no sea uno de los motivos…

Nos ha tocado un par de veces. Son situaciones muy desagradables a nivel sentimental, mucho más allá del económico. El que roba un instrumento a un músico no creo que sepa lo que está haciendo… pero, bueno, hemos vivido muchísimos momentos preciosos, los malos han sido tan escasos como anecdóticos.

¿Qué van a encontrar sus fans en el ‘show’ de hoy?

Toda la energía que tenemos. Doce años de trayectoria y cinco álbumes resumidos en dos horas de intensidad y también fiesta. Porque queremos cerrar esta despedida con una sonrisa; cansados y felices.

¿Tienen buen recuerdo de sus actuaciones en las fiestas del Pilar?

Siempre ha sido un público con muchas ganas de pasarlo bien, muy alegre. Nos gusta esa sensación de unirnos a la fiesta.

Su último concierto en Zaragoza fue en marzo de 2020, antes de la pandemia. Ya habían tomado la decisión de parar un tiempo. Luego publicaron ‘Hogar’...

No creo que tuviéramos aún claro que esto se acababa por aquel entonces. ‘Hogar’ llegó porque aún teníamos un disco en la cabeza y en el corazón y las ganas de girar con él una última vez.

¿Qué planes tienen tras esta despedida?

Primero, descansar. Eso, seguro. La intensidad de los últimos meses –y años– ha sido brutal, tanto a nivel físico como emocional. Después ya se verá. Somos cinco personas muy inquietas, parados no nos vamos a quedar.

En estos 12 años, ¿se puede decir que han conseguido un sonido personal?

Si no haces las cosas a tu manera y de verdad, con honestidad, no vas a conseguir sorprender ni emocionar a nadie. Algo peculiar debimos proyectar al público, aunque no sabríamos explicar qué.

Han demostrado que se puede ser un grupo autogestionado y de masas...

Desde luego hemos vivido así nuestro crecimiento. Seguimos como empezamos, autogestionados, somos los únicos que tomamos absolutamente todas las decisiones. Ninguna discográfica se fijó en nosotros en los comienzos y luego ya no le vimos sentido a unir nuestras fuerzas a ninguna dado que todo nos fue bien estando solos. En ese sentido ha sido todo muy romántico y sencillo. La gente que ha querido se ha ido sumando a los conciertos. Así de sencillo (y de milagroso).

La historia de la formación es un tanto rocambolesca: de conocerse en Macedonia en 2010 a grabar un primer epé...

Hemos sido atípicos en algunos aspectos, sí. Es otro de los milagros que nos han sucedido. Conocí a Gato en Macedonia en una bienal de jóvenes artistas europeos, y buscamos al resto por anuncios en internet… Y que aquellos desconocidos nos convirtiéramos en familia y hayamos mantenido la unión, la complicidad, el respeto y el amor con los 12 años tan intensos que hemos vivido es un lujazo. Y así vamos a terminar.