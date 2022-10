El décimo de la Lotería de Navidad como 'souvenir': "El Día del Pilar va a ser una locura de ventas"

Un no parar. El goteo de clientes es continuo en las administraciones de lotería del centro de Zaragoza desde que arrancaron las Fiestas del Pilar, el pasado sábado. Como destaca Alejandro Aznar, gerente de Lotería del Rosario nº 5 en Don Jaime I, el sector se vuelca en horarios más amplios ante la afluencia de turistas que van llegando a la ciudad para disfrutar de estos días y, de paso, comprar el número de la suerte.

"Es un turismo nacional, que conoce muy bien el producto, y estamos en un momento del año donde la Lotería de Navidad empieza a tener mucha presencia. Este sorteo se ha convertido en un 'souvenir': el décimo es algo que se utiliza para regalar o compartir", explica el también vicepresidente de la Plataforma Independiente de Administradores de Lotería, de ámbito nacional.

José Rosi y su pareja, de Tarragona, son dos de los turistas que se han acercado este lunes a esa administración para adquirir un décimo de Navidad. "He cogido el que me han dado. Estamos de paso en Zaragoza y teníamos que comprar lotería. Aunque ya nos ha 'tocado': nos acaban de confirmar que nos han concedido una hipoteca para un piso en nuestra ciudad. En Cataluña es difícil que te la den con la inestabilidad política y económica que hay. ¡Que le toque la lotería a otras personas a las que les haga más falta!", ha dicho. No obstante, su esposa ha añadido con una sonrisa: "Si es a nosotros, tenemos hijos para repartir".

En cambio, Ramón y Paloma (de Madrid y Barcelona, respectivamente, y de viaje de negocios) tenían claro que querían que terminase en 3. Al pasar por la Administración número 1 'Doña Isabel' (en el Coso) y ver una cola de gente, se han animado a adquirir un décimo para el sorteo de Navidad. "Uno para los dos; a ver si nos toca", han indicado.

La dueña de dicha administración, Isabel Lalmolda, comenta que sus clientes le piden de todo. "Algún número que les hace especial ilusión o el más feo que tenga. Y muchos te dicen: 'El que tú me des, que tienes más suerte que yo". Llevamos una racha muy buena de premios y la gente nos viene a comprar con mucha ilusión. Tenemos un público cariñoso y fiel y ojalá les pudiéramos dar el gordo a todos; me siento muy agradecida", apunta esta lotera, que reconoce que las previsiones de ventas para el Pilar son muy positivas. "Estamos con tres ventanillas para atender lo más rápido posible porque está viniendo mucha gente", informa.

Mientras, la canaria Mª Carmen Santana esperaba, junto a dos amigas, ante la administración número 4 (en el paseo de la Independencia) a comprar dos décimos para la familia. "Venimos de Huesca, tras visitar Navarra, y esta tarde salimos del aeropuerto de Zaragoza rumbo a Las Palmas. Busco la suerte aquí: la mía y la de todo el que pueda. Si me dieran el número que va a salir en el sorteo de Navidad... Todavía no he tenido suerte con la lotería", comentaba. Por su parte, sus acompañantes tenían previsto hacerse con cinco décimos cada una para repartir con sus allegados ante la perspectiva de que siempre caen más premios en la península que en las islas.

Según explica el vicepresidente de la Plataforma Independiente de Administradores de Lotería, el sorteo de Navidad es el producto más potente que venden a lo largo del año; de hecho, representa el 60% de las ventas -el otro 40% se reparte entre juegos activos (primitivas, euromillones, bonolotos...) y la Lotería Nacional semanal)-. Para su administración, las Fiestas del Pilar representan multiplicar por 20 las ventas de una semana. "Por ejemplo, la Asociación cultural de Badalona se lleva décimos para los tres autobuses que vienen. A ello hay que añadir que cuando llegan a su ciudad, empiezan a repartir décimos y luego les tengo que enviar 2.000 o 3.000 euros más de lotería. Esos grupos están en el centro y otras administraciones se benefician y eso hace multiplicar la caja por mucho", afirma.

Alejandro Aznar, en la Lotería del Rosario nº 5 en Don Jaime I en Zaragoza. A. A.

Alejandro Aznar advierte que este año el objetivo es superar lo facturado en 2019, previo a la pandemia del coronavirus. "Acabamos de comenzar y tiene muy buena pinta. El Día del Pilar va a ser una locura de ventas. Hay mucha devoción a la Virgen del Pilar; esa devoción de venir al Pilar y ver el manto con flores se traduce en un día festivo. Y, como decía mi padre, no hay forastero pobre. La gente viene a disfrutar, a pasárselo bien y gastarse el dinero que trae. Afortunadamente, la lotería es un producto que ahora se vende bien", resalta este lotero, al tiempo que advierte de que tienen en su administración una imagen de la Virgen y muchos son los clientes que le piden que pase el décimo por el manto.

Aunque el grueso de las operaciones se concentran en las administraciones del centro de la ciudad, los loteros de otros barrios también notan un crecimiento en ventas en estas fechas, tal y como indica Antonio Baile, de la administración 83 "el diabli" Alcampo Los Enlaces Zaragoza. "Nosotros vivimos de este centro comercial y siempre genera gran afluencia de público. Es venta por impulso, de gente que pasa por nuestro negocio. Estos días del Pilar viene clientela nueva de los pueblos, que se acercan a comprar con su familia a Alcampo y de paso adquieren décimos para Navidad. Se llevan incluso series completas", dice este lotero, que en las Navidades de 2020 repartió un quinto premio; en enero de 2021, un segundo de la Lotería del Niño; y en julio de 2021, un cuarto de la Lotería Nacional. Ahora solo cabe esperar que el próximo 22 de diciembre la suerte sonría a Aragón.