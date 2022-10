Las peñas: Como una "segunda familia" que lleva la alegría a las calles

Como si fueran una segunda familia. Así se definen las peñas que dan todavía más color y alegría a las Fiestas del Pilar. Las dinamizadoras de estos días tan especiales en la capital aragonesa celebran multitud de actividades por todos los barrios para acercar los festejos más populares a toda la población, ya sean socios, vecinos o bebés recién nacidos.

Las dos agrupaciones, Unión Peñista e Interpeñas, viven estos festejos con "muchísima ilusión, ganas y esperanzas puestas en el futuro", ya que todo parece volver a la normalidad después de dos años de pandemia. Con alguna que otra dificultad, ya que ha pasado tanto tiempo que parece que algunas cosas se olvidan y se pierde el ritmo, pero las peñas inundan las calles de la ciudad de júbilo con eventos como el arrejuntamiento que celebró este lunes la Unión Peñista, que reunió a cientos de personas, o el maratón de charangas de este martes de Interpeñas.

"Las peñas no somos solo la fiesta. También hacemos un fomento cultural importante", explica Jorge Gracia, presidente de la Unión Peñista. Y es que estos grupos trabajan a lo largo de todo el año para tratar que todos los ciudadanos vivan unas fiestas inolvidables. "La gente se une a nosotros, tanto a los espectáculos infantiles como cuando vamos con la charanga, como cuando vamos a las vacas... Está todo el mundo alrededor de las peñas, que somos esa parte popular que tienen las fiestas", detalla Gracia. Para él, hasta ahora todo está "saliendo bien" y la gente está "muy satisfecha".

Por parte de Interpeñas, su presidenta, Eva Cerdán, asegura que las peñas son como "una segunda familia". "Somos dinamizadoras de las fiestas de los barrios, somos una parte muy importante. Estamos en todos los barrios y llevamos algo de las fiestas", indica. Además, cree que el Pilar de 2022 "se está viendo la labor tan importante que se está haciendo en la ciudad durante todo el año".

La separación

Fue en el año 2018 cuando las peñas se separaron en dos agrupaciones por algunos "desentendimientos". Cuatro años más tarde, los presidentes de ambas federaciones dicen que "los peñistas no entienden la separación y deben estar siempre juntos". "Organizamos actos con muchas peñas de Interpeñas y no tiene nada que ver que uno esté en una asociación u otra porque nos consideramos a todos iguales", indica Gracia. En su momento, precisa que hubo falta de entendimiento entre ambas partes por el modelo de gestión. "Hemos creado uno totalmente distinto a lo que había antes, que era obsoleto, y nuestros grupos no paran de crecer y están saneados. Estamos totalmente ilusionados", expresa el presidente de Unión Peñista. Por su parte, Eva Cerdán recuerda el acto que tuvo lugar el domingo en la plaza de toros, donde dos joteros de dos agrupaciones diferentes actuaron juntos.

Actuaciones musicales, actividades infantiles, charangas, labores solidarias... Todo esto y más es lo que aportan las peñas a las Fiestas del Pilar y a lo largo de todo el año. "La Unión Peñista colabora con el Banco de Sangre, el Banco de Alimentos, el Refugio, la Casa de la Mujer... Repartimos pulseras y promocionamos todos los actos", detalla su presidente. Además, los propios socios organizarán este año, la semana de después de las fiestas, una comida en el Parque de Atracciones, un encuentro "muy especial".

De la mano de Interpeñas, los usuarios del centro de mayores Laín Entralgo pudieron bailar y disfrutar de una charanga en exclusiva para ellos la semana previa a las fiestas. "Ayer visitamos el centro de disminuidos psíquicos y llevamos la charanga y les sacamos alguna sonrisa. Las monitoras y la gente que está allí lo agradecen mucho", dice Eva Cerdán.

Interpeñas cuenta actualmente con 13 peñas -aunque tienen otra que está tramitando su ingreso- y unos 6.500 socios, según explica su presidenta. "Estamos haciendo socios nuevos, por lo que estamos muy orgullosos y significa que estamos haciendo una muy buena labor", añade. Hasta 14 peñas forman la Unión Peñista, con 8.500 socios. "Tenemos falta de gente joven, es algo en lo que tenemos que trabajar", apostilla Gracia, que detalla que el grueso de los socios tienen entre 30 y 60 años.