María Jesús (y su acordeón): "Estoy deseosa de encontrarme con el público"

¿María Jesús Grados Ventura o María Jesús a secas?

María Jesús y su acordeón. Así me presento ante todo el mundo. Por ejemplo, ahora mismo acabo de venir de presentar una denuncia en la Guardia Civil por una estafa telefónica. Cuando he llegado, les he dicho que era María Jesús y su acordeón.

Aparte de ese incidente, ¿qué tal por los Pilares de Zaragoza?

Estoy fenomenal. Deseosa de encontrarme con el público fiel que tiene la revista de Luis Pardos. Yo me aprovecho de su cariño y su amistad para venir al Pilar y disfrutar del cariño del público.

Usted ya lleva un tiempo en el escenario...

Y tanto: 60 años.

¿Qué queda de la Niña de la Malvarrosa?

Todo. Absolutamente todo. Tengo todavía esa niña dentro de mí. Muchas veces me digo que una retirada a tiempo es una victoria. Pero no puedo, Raúl.

¿Por qué? ¿Qué le detiene?

Porque, cuando salgo al escenario, me siento tan feliz. Mido metro y medio. Pero, cuando estoy delante del público, pienso que mido 1,80... También era feliz cuando era niña. Cantaba en las playas de Valencia, pasaba el platillo, tocaba el acordeón...

¿Cuándo tuvo su primer acordeón?

Muy pronto. Éramos seis hermanos de Cáceres. Como buenos extremeños, somos muy agradecidos a la tierra que nos acogió. En este caso, Valencia, Alicante, Benidorm. Éramos una familia muy humilde. Mi padre era encofrador. Yo soy la hermana mayor. La más bajita, pero la mayor. Mi padre tenía un acordeón con el que nos entretenía en casa. Le encantaba la música. De hecho, fue mi batería durante muchísimos años. Ahora tengo a Corita.

¿A Corita Viamonte?

Claro. Somos dos mujeres en el escenario con mucha historia por detrás.

¡Mucha historia y mucha casta!

Es muy bonito vernos a las dos. Tanto por parte de Corita como por la mía, estamos en una fase en que cada día es un regalo.

Cada día es un regalo para todos, María Jesús.

Eso es cierto. Pero, artísticamente, ya llevamos un tiempo. Yo, 60 años; pero Corita, 70. Empezó a los tres años. La quiero muchísimo. Es una gran profesional.

¡Vaya dos pedazo de artistas!

En Benidorm estuve más de 50 años actuando cada día. Hace tres años se me metió en la cabeza que quería visitar España para conocer todos sus rincones. Pensé que era el momento y, dos meses antes de la pandemia, me vino Dios a ver y cerré el local. Estoy dando vueltas por España. Pensaba que en un año lo dejaba totalmente, pero es que me queda mucha España por recorrer.

La gente cree que solo hizo la canción de ‘El baile de los pajaritos’…

Usted sabe que no es así. Antes, ya tenía grabados 38 elepés. Antes de 1981, cuando llegó el bombazo, me habían dado ya ‘El cassette de oro’. Era una de las que más vendía. Fue un tiempo muy bonito que ahora queremos evocar en Zaragoza.

¿Qué va a ofrecer estos días de los Pilares?

Va a ser una función diaria a las 20.00 en el auditorio World Trade Center. Hay mucho esfuerzo detrás por parte de la empresa de Luis Pardos, que se desvive por nosotros. Es el último empresario de revista que queda en España. Un verdadero lujo. Ahí esperamos al público amante de la revista.