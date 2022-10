Nayim: "Contribuir a la felicidad de la gente es algo maravilloso"

Hay nombres que no necesitan glosas, que por sí solos lo sintetizan todo, que hacen obvio cualquier preámbulo. Nayim, por ejemplo. Nayim somos nosotros, los zaragozanos. Más que nosotros, lo mejor de nosotros. Ayer ofreció junto a Geli, otro integrante del equipo de la Recopa, el pregón de las fiestas del Pilar de la Unión Peñista de Zaragoza.

Otra vez por aquí, viejo amigo.

Aunque no esté, aunque me encuentre en Ceuta o en otra ciudad, siempre estoy en Zaragoza. Aquí están mis amigos, mi gente, mi equipo, mi corazón, todo.

Y otra vez ha vuelto al balcón, como en la Recopa que usted conquistó.

Ahora, como pregonero de la Unión Peñista de Zaragoza (14 peñas detrás, 8.500 socios). Es algo importante y bonito. Es la felicidad de la gente. Y contribuir a esa felicidad es algo maravilloso. En cuanto a la celebración de la Recopa en el Ayuntamiento, fue algo precioso, único, con tantísima gente en la plaza del Pilar. Ahora con las peñas también estamos de celebración en las Fiestas del Pilar.

Más de un cuarto de siglo después, y Nayim continúa en nuestra mente.

Yo jugué cuatro años en el Zaragoza, pero fue el tiempo que más me marcó. Además de los logros deportivos, se consiguió crear un gran ambiente. Hoy seguimos siendo todos amigos. Quedamos cuando voy a Zaragoza para tomar algo. Nos unen muchísimas cosas. Y sí, creo que todo ese equipo sigue en la mente del zaragocismo, todos esos grandes jugadores que logramos algo tan importante y de esa manera. Como Geli, que me acompañó en el acto del pregón.

Apenas jugó unos segundos, pero qué importante fue Geli en esa final de la Recopa ante el Arsenal.

Claro. Entró al final de la prórroga para asegurar un penalti, pues Geli le pegaba muy bien al balón. Geli entró en la izquierda, pasando yo a la derecha. Y en ese poco tiempo que estuve en la derecha, me llegó el balón y…

…y metió un gol para la historia, para la eternidad.

Sí. Yo diría que eso es la eternidad o algo muy parecido. Después de 27 años, todo el mundo lo recuerda. Cada vez que regreso, significa volver a recordar los buenos tiempos que viví en Zaragoza, los mejores años de mi carrera deportiva, al equipo que más me marcó, el club que me hizo grande y con el que me siento identificado.

Y eso que usted había jugado en el Barça y en el Tottenham…

Pero mi equipo es el Zaragoza. Volver a Zaragoza es volver a ver a los amigos, a sentir el cariño de la gente en cada paso que doy, el respeto de todos. Es un orgullo para mí volver a la que siento como mi ciudad. Zaragoza forma parte de mi ADN.

Y Nayim forma parte del ADN de Zaragoza.

Así lo siento. Por ejemplo, vendí mi piso en Zaragoza después de haber hecho el confinamiento allí. Y ahora voy y me sobran amigos, gente con la que compartir estos días.

¿Va a estar muchos días con nosotros?

Estaré hasta el domingo. El Real Zaragoza me ha invitado al partido. Acudiré a La Romareda para recordar ese tiempo tan bonito con los zaragocistas.

Ahora estamos en Segunda…

Algún día volveremos. Pero, que quede claro, yo sigo siendo del Zaragoza.

¿Contamos la historia del que sigue siendo su ‘email’?

¿Usted cree que es interesante?

Verdaderamente reveladora de quién es y qué siente Nayim en lo más profundo de su ser.

Bueno. El caso es que hace ya mucho tiempo tenía que hacerme un ‘email’. Estaba en Casablanca, en Marruecos. Y le dije a mi primo que me lo hiciera. Puso mi nombre, Nayim, y me dijo que qué ponía más. Y le dije que ‘zgz’.

‘Zgz’ de Zaragoza.

Por supuesto, siempre Zaragoza.