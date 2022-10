Javier Moll: "A Zaragoza se la ve como una ciudad moderna y pujante, con potencial"

¿Qué ha supuesto la recepción de la Medalla de Oro de Zaragoza?

Una gran satisfacción y una ilusión enorme. No esperaba esta distinción y ha sido muy emocionante. Suele decirse que nadie es profeta en su tierra y yo lo he logrado.

¿Cómo fueron las circunstancias familiares para nacer aquí el 8 de mayo de 1950?

Mi padre era militar y estuvo destinado en Zaragoza unos tres años. Mi madre, que estaba en Barcelona, vino un año y medio, que es cuando yo nací. Cuando cumplí un año, volvieron a destinar a mi padre a Barcelona y regresó toda la familia.

Y mantuvo el vínculo.

Sí, sobre todo por mi madre, que era una enamorada de Zaragoza. De hecho, se llevó un disgusto cuando mi padre le dijo que tenían que marchar. Yo era el undécimo de doce hermanos y nos transmitió su amor por la ciudad, sobre todo la devoción por la Virgen del Pilar. Aunque debo decir que yo fui bautizado en la basílica de Santa Engracia.

¿Ha mimado esa ligazón a lo largo de los años?

Sí, tanto en lo personal como en lo profesional. He intentado desarrollar muchos proyectos en mi labor editorial que no terminaron de cuajar. Siempre he estado dando vueltas para hacer algo en Zaragoza y, mira por dónde, cuando adquirimos el Grupo Zeta en 2019, me hizo mucha ilusión que incluyera ‘El Periódico de Aragón’.

¿Cómo se percibe a Zaragoza desde el resto de España?

Desde la Expo de 2008 se cambió la percepción de Zaragoza para bien. Se la ve como una ciudad moderna y pujante. Tiene un potencial que ha ido a más y que estoy convencido de que todavía crecerá mucho más. La existencia del AVE ha sido determinante, teniendo en cuenta que las conexiones aéreas de Zaragoza son deficientes. Las autopistas, ya en su momento, fueron un gran avance en su momento.

¿Qué rincones son imprescindibles en sus visitas a la ciudad?

No falto a la cita con la Virgen del Pilar. También me gustaría destacar la mejoría en la gastronomía de Zaragoza. Hace 30 o 40 años no era muy atractiva. Pero, precisamente desde la Expo, han surgido muchos restaurantes extraordinarios.

Usted es licenciado en Derecho e inició su trayectoria profesional en la banca. ¿Qué le atrajo del sector de los medios de comunicación para adquirir en 1978 Prensa Canaria e iniciar la andadura -que se transformaría en el grupo Prensa Ibérica- en la que todavía transita?

La tradición periodística me viene por parte de madre. Mi tío abuelo era el redactor jefe del ‘Diario de Ávila’, que en aquella época tenía un nombre precioso, ‘El eco de la verdad’. Tuve mucha relación con él y me quedaba embelesado cuando me hablaba de periodismo. De niño, ya comencé en la revista del colegio La Bonanova de Barcelona. Hacía entrevistas, sobre todo a deportistas. Una de las primeras fue a Alfonso Martínez, un gran jugador de baloncesto que curiosamente era de Zaragoza. También entrevisté a una nadadora llamada Mari Paz Corominas, la primera finalista española en unos Juegos Olímpicos. Luego, entre cuatro amigos, editamos una revista con la colaboración económica de amigos y familiares.

¿Ya en aquella edad tan temprana devoraba periódicos, revistas y libros?

Totalmente. Desde niño he sido muy lector. El gen me viene del tío abuelo porque la familia de mi padre era de militares y la de mi madre, de funcionarios del Estado. Siempre me he sentido atraído por la temática de la comunicación, tanto la periodística como la literaria.

¿Cómo está viviendo la evolución del formato papel en contraposición con el auge de internet?

Es indudable que el papel tiene una línea declinante. Pero yo no lo estoy viviendo con nostalgia ni con tristeza. El soporte es lo de menos, lo importante es el mensaje, que podamos informar, opinar y entretener a los lectores a través del formato que sea. Es absurdo ser nostálgico del formato. Desde que llegué a este sector hace 45 años, se han sucedido los cambios tecnológicos y cada vez parecía que llegaba el fin del mundo... pero la realidad es que no es así. Hay que adaptarse o morir. La digitalización no va a venir, ya está. Aunque estoy convencido de que al papel todavía le queda bastante cuerda. Hay ‘asesinos del papel’ que quieren hablar de él en pasado, pero no es así. El papel está vivo y todavía le queda margen.

Es una paradoja que en los tiempos en que consumimos la mayor cantidad de información de la historia cueste tanto monetizar ese flujo.

Estamos en esa encrucijada. Cada día vamos mejorando en la monetización, pero ha sido muy duro y sigue siéndolo. Algunos pensaron que lo digital sería un mal sueño que se acabaría y que volveríamos a los viejos tiempos. Pero eso no pasará. Hay que ser proactivos.

¿Ha sentido vértigo al abrazar las diferentes adaptaciones tecnológicas del sector?

Nunca me ha dado miedo asumir cambios. Recuerdo que, ya al comienzo de mi trayectoria profesional en Canarias, una de las primeras cosas que hicimos fue ir con mi esposa a París para comprar la rotativa ‘offset’ más moderna, que es la que se terminó imponiendo. Soy alérgico a la resistencia al cambio. Procuro animar a todos nuestros trabajadores a que no tengan miedo y a que estemos a la última. Es un equilibrio difícil porque hay que hacer inversiones muy importantes y funcionas con el prueba-error. Pero es la única forma de progresar y sobrevivir.

En algunos de sus discursos proclama que el periodismo debe ser «honesto, fiable y de calidad». Un eslogan que servía en 1978 y está vigente en 2022.

Y servirá siempre. Le añadiría la pluralidad. Es fundamental que tu medio refleje opiniones y visiones diversas, aunque sean contrarias a lo que tú crees. Si no lo haces, le estás fallando al lector porque no le estás informando. No somos un grupo mediático que imparte doctrina política. Lo primero es contar los hechos tras contrastarlos.

Tras 45 años en los medios, ¿qué sentimientos le asaltan cuando pone la mirada hacia atrás?

No soy nada nostálgico. Y, sobre todo, soy consciente de que ha sido un trabajo colectivo. He tenido el privilegio de que Zaragoza me otorgue la Medalla de Oro, pero en realidad no me la da a mí. Detrás de mí hay cientos de periodistas que me han ayudado y acompañado a lo largo de los años. Sin ellos, no estaría aquí. Ha habido mucha gente que me ha ayudado y que lo sigue haciendo.

¿Saber rodearse es un arte fundamental?

Como decían las abuelas, las buenas compañías son imprescindibles. Porque no todo son éxitos en la vida. He tenido unos pocos fracasos que he asumido y de los que he aprendido. Es imposible acertar siempre, mucho más en un mundo tan cambiante como el de la comunicación, en el que han cambiado tanto los estándares que regían hace medio siglo.