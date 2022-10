La jota emociona a la Sala Mozart

En el calendario jotero, el día del certamen está marcado como uno de los más importantes del año, junto con el día del Pilar, como no podía ser de otra manera. La sala Mozart del Auditorio se ha llenado hasta la bandera esta mañana para disfrutar durante más de cuatro horas de extraordinarias voces y de bailes impecables.

La jota de Zaragoza, una de las más exigentes para los bailadores de la Extraordinaria, mostró las dos caras de la moneda. De tres parejas que se presentaron a este premio, dos consiguieron llegar, aunque exhaustos, hasta el final. Y una de estas parejas, la compuesta por Esther Gimeno y Adrián Tomás, fue la elegida por el jurado como la ganadora.

Algo hacía intuir que podían ser los premiados. La fuerza con la que terminaron la jota y sus caras mostraban claramente que estaban satisfechos con el trabajo realizado. En todo caso, Lucía López y David Claver no se lo pusieron nada fácil. Los que sí se descartaron directamente fueron Juan Carlos Aguayo y Carla Caballero, que se retiraron del escenario en medio de la actuación tras un fallo del jotero. Enfadado, lanzó una de sus castañuelas y le pidió perdón a su compañera. El público respondió con un intenso aplauso e, incluso, decenas de asistentes se pusieron en pie.

La pareja ganadora, que lleva 14 años bailando junta, mostró el cariño que se profesan. “No nos lo podemos creer. Estamos en una nube. Es el primer año que participamos en el Extraordinario”, aseguraron a HERALDO tras terminar la entrega de premios.

En canto, estuvo más discutido ya que participaron ocho cantadores y seis cantadoras -tres concursantes no se presentaron por motivos personales-. El público, completamente entregado, dejaba bien claro quienes eran sus favoritos. Hasta tres chicas y seis chicos tuvieron que saltar dos veces a escena ante un aplauso infinito del público. Entre los cantadores que recibieron ovación estaban los dos ganadores. Lorena Larrea, que llevaba cuatro años sin participar y que en 2018 también consiguió el premio, fue la elegida en categoría femenina. Tras agradecer al público todo el calor recibido, se dio la vuelta y se fundió en un emotivo beso con uno de los miembros de la rondalla. "Esto va por los que están y por los que nos han dejado después de estos años de pandemia", apuntó al finalizar la gala.

Jesús Gimeno, que lleva la jota en la sangre desde que nació -su abuelo era jotero y tenía una academia de canto-, fue el seleccionado por el jurado. "He salido contento de la actuación, pero aquí hay cantadores muy buenos y no sabía si el jurado me iba a elegir a mí o no", sostuvo a HERALDO al finalizar el certamen.

Lloros, abrazos y besos. Hubo de todo. También algún enfado y algún asistente “sorprendido” con la elección del jurado. Mientras la celebración estaba más que servida para los ganadores, los joteros que no fueron nombrados por la presentadora, Sara Comín, en la entrega de premios comenzaron a desvestirse y a hacer la maleta.

GANADORES DEL ORDINARIO

En el premio ordinario también se pudo ver talento y profesionalidad. Hasta seis parejas de baile y 12 cantadores entre hombres y mujeres compitieron.

Cantadora:

1.Lucía Claver

2.Pilar Flores

Cantador:

1. Julio Bellido

2. Iván González

Bailadores:

1. Pilar Geriqué y Aarón Rosés

2. David Elvira Y Raquel Velasco