Llegan las fiestas más esperadas

Esta vez sí. En pocas horas, un multitudinario pregón dará comienzo a las Fiestas del Pilar de 2022, unas de las más deseadas, dado que podrán volver a celebrarse sin restricciones. Tras dos años a medio gas a consecuencia de la pandemia, a partir de esta noche y durante nueve días, regresan las carreras ante a los cabezudos, los conciertos en las plazas, las ferias, las mañanas vaquilleras y, por descontado, los actos tradicionales como la Ofrenda de Flores, que, un año más, apunta a récord de participación.

Las actividades en la calle serán las protagonistas de un Pilar que, precisamente, hoy se abre con un colorido pasacalles, que saldrá a las 19.00 desde el colegio Joaquín Costa. Con el título ‘Por fin llega la fiesta’ se ha organizado un desfile del que ha tenido que hacerse cargo la sociedad municipal de Zaragoza Cultural, después de que el concurso de ideas que lanzara el Ayuntamiento quedara desierto. Sea como fuere, esta tarde recorrerá el centro de la ciudad (María Agustín, puerta del Carmen, César Augusto, Coso y Alfonso I) una docena de compañías con propuestas tan diversas como artefactos voladores, flamencos gigantes, una máquina que lanza pompas de jabón o una batukada de 25 tambores a cargo de las Casas de Juventud.

Siete de estos grupos de animación son de la tierra (K de calle, Caleidoscopio, Coscorrón, Producciones Garbeo, la Orquesta de las Esquinas...) y a lo largo del recorrido se podrá ver hasta 170 actores, que secundarán a la comparsa de gigantes y cabezudos, cuya nómina no deja de crecer: está formada actualmente por dos caballitos, once cabezudos y catorce gigantes, después de la reciente incorporación de las figuras de Francisco de Goya y su esposa Josefa Bayeu. Por descontado, también aparecerá la carroza del Tragachicos y conviene no perderse a la compañía francesa Remue Menage, que acercará a orillas del Ebro un espectáculo que traslada al ambiente y la agitación de los cabarés de la década de 1920.

Momento solemne

Mientras esto ocurre en las calles, en el interior del Ayuntamiento se estará llevando a cabo a la misma hora uno de los actos más importantes y solemnes del año: la entrega de las medallas y distinciones de la ciudad. Javier Moll, presidente del grupo Prensa Ibérica, el cantante Santiago Auserón, el promotor musical Nacho Royo, la Federación Aragonesa de Atletismo, el grupo de Ixo Rai! y la Academia de las Artes del Folclore y de la Jota de Aragón serán los protagonistas, así como el escritor y periodista Antón Castro, que ha sido nombrado Hijo Adoptivo. Ayer precisamente el Ayuntamiento anunció que también concederá la medalla de oro de la ciudad a título póstumo al exjugador de fútbol José Luis Violeta. Lo hará mañana en La Romareda ante la afición zaragocista.

A cuatro voces

Y cuando se acerquen las nueve de la noche, todos los zaragozanos (y los foranos) centrarán su atención en el balcón del Consistorio, donde se pronunciará un pregón consagrado a la jota aragonesa, de la que –está previsto– se dé también buena muestra antes de lanzar el cohete anunciador de fiestas. Son cuatro los representantes que ejercerán de pregoneros en nombre de la jota: una pareja adulta conformada por Sara Caballero y José Miguel Pamplona, y una infantil compuesta por Sara Moreno y Diego de Pablo. El texto del pregón, llamado a emocionar a las más 40.000 almas presentes, ha sido encargado al escritor y bibliófilo zaragozano José Luis Melero. Los cuatro pregoneros decían ayer que esperan estar a la altura de este «inmenso honor» y que ni en sus mejores sueños habían imaginado vivir una noche como la que les aguarda...

Numerosos zancudos y artefactos voladores podrán verse hoy en el pasacalles inaugural

Si de pregones va la cosa, tampoco hay que olvidar los de las peñas, que desde primera hora de la tarde estarán anticipando la fiesta por el centro de la ciudad. Interpeñas ha convocado a los suyos en la plaza de España, donde a partir de las 17.00 los responsables del coso de la Misericordia darán el pistoletazo de salida. La Unión Peñista, por su parte, tiene una cita en la plaza de Santa Engracia, a la misma hora, con los ‘héroes de la Recopa’, algunos de los integrantes del Real Zaragoza que lograran el título europeo en París en el año 1995.

Tanto Santa Engracia como la plaza de España o la de Aragón –donde se situarán en lo sucesivo las casas regionales– lucían anoche ya con zonas valladas para poner cierto orden al desenfreno festivo que se prevé desde esta misma tarde. «Hay más ganas de fiestas que nunca», decían ayer los responsables municipales, que llamaban a vivir estos días «con alegría pero también con responsabilidad».

El ansia festiva se evidencia por todos los rincones de la ciudad como el parque de San Pablo, donde aparcan las ‘foodtrucks’, el recinto infantil Río y Juego de la ribera de la Expo, las grandes carpas del Espacio Zity o el paseo de la Independencia, que hoy y hasta el próximo día 16 quedará cortado al tráfico. El presupuesto de las fiestas de este año ronda los tres millones de euros (2,2 son aportación municipal y el resto, patrocinios) y la programación se inicia también con cierta polémica –anuncian, incluso, una movilización el próximo martes– tras la suspensión del escenario de la plaza de San Bruno y de la programación que tradicionalmente se había dedicado en exclusiva al folk.

Anoche, para ir abriendo boca, ya se pudo disfrutar de algunos aperitivos musicales (Melendi o Manolo García), pero será esta noche cuando la música en directo desembarque en la plaza del Pilar cuando, poco después del pregón y de los fuegos artificiales, con el directo de La Pegatina, que tocará a partir de las 21.30 en el escenario de la fuente de Goya.