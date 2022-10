Chimo Bayo, OBK y 2 Unlimited ofrecen un viaje musical a los 90 en Zaragoza

La música de baile de los 90 sigue sonando y llenando escenarios. Hoy, en pleno arranque de las fiestas del Pilar, regresa a Zaragoza la fiesta ‘Love the 90’s’, que trae al Espacio Zity de Valdespartera una selección de los artistas más reconocidos en la escena de baile durante los 90. Este concierto se enmarca dentro de la gira 2022 del festival ‘Love the 90’s’ que vuelve con fuerzas renovadas y un cartel que incluye a 2 Unlimited, La Bouche, G.E.M, Ann Lee, Paradisio, OBK, Ku Minerva, Chimo Bayo, Kriss, Just Luis, Rebeca, Sensity World, Wintermute y Jumper Brothers, con el locutor Fernandisco como presentador.

El Dj valenciano Chimo Bayo volverá a hacer vibrar al público esta noche con su himno ‘Esta sí, esta no’. Es un tema imperecedero que en 1991 se convirtió en uno de las mayores éxitos de la música en España, y que alcanzo en ventas el millón de copias.

El resto de la oferta hará muy difícil encontrar un minuto para el descanso. Los belgas 2 Unlimited desplegarán varios de sus temazos, como ‘Get ready for this’, ‘Twilight zone’, ‘No limit’, ‘Faces’ o ‘Tribal dance’. Otro de los platos fuertes será la actuación de OBK, proyecto de Jordi Sánchez (tras la baja en 2012 de Miguel Ángel Arjona, el otro miembro del dúo) que sigue llevando la antorcha del tecno-pop noventero que tanta fama les diera con canciones como ‘Historias de amor’ o ‘Tú sigue así’. Sin duda, la de hoy volverá a ser una noche para bailar sin parar.