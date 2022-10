Espacio Zity: conciertos, horarios, cómo llegar y entradas para las Fiestas del Pilar 2022

Tan solo restan los últimos detalles para terminar el montaje de los escenarios que este año conformarán uno de los lugares más concurridos de las Fiestas del Pilar. Es el Espacio Zity, sito en el recinto ferial de Valdespartera, que con la vuelta a la normalidad trae además importantes novedades: los escenarios Remember, Aragoneses & Tributos, Zity, y el Gastro Garden.

Un recinto que abrirá sus puertas este viernes con la actuación del asturiano Melendi como plato fuerte, al que seguirá el sábado la fiesta 'Love The 90's' y el domingo La M.O.D.A. Un primer fin de semana de fiestas que, según las estimaciones de la organización, llegarán "al lleno absoluto".

Cartel Espacio Zity HA

Entradas agotadas, a la venta cómo llegar al recinto

Por el momento son cuatro los conciertos que han colgado el cartel de ‘no hay entradas’: los de Melendi, ‘Love the 90’s’, Izal y Bad Gyal. Para el resto, según la organización, el ritmo de venta "se ha acelerado esta última semana". Para días como el 10 (Natos y Waor), el 15 (Global Music)y el 18 (Rave in the river) quedan cada vez menos tiquets disponibles. El último nombre en anunciarse ha sido el de Juan Magán. Actuará el día 12 y solo durante las primeras 24 horas ha conseguido vender más de 2.500 entradas. Otra de las últimas incorporaciones al cartel es el espectáculo infantil de Cantajuegos, el día 9.

En cuanto a los accesos al recinto, es importante señalar que los abonos agotados. Eso sí, por primera vez este año, los asistentes podrán hacerse con bonos de consumición con descuentos que estarán disponibles para ser adquiridos anticipadamente o en el recinto.

Así, 30 euros de consumiciones costarán 25 euros y los bonos de 60, 50 euros. En cuanto a los métodos de pago disponibles, estos podrán realizarse de forma directa en las barras con dispositivos de última generación o en efectivo. Además, Espacio Zity también contará con una oferta gastronómica variada.

Por su parte, los menores de 16 años podrán acceder acompañados. Su pulsera será distinta a la del sector de entre 16 y 18 años y todos ellos deberán identificarse en los puestos habilitados.

Los titulares de los abonos podrán canjear sus pulseras, que llevarán un chip inteligente para evitar falsificaciones, en el centro comercial El Caracol del 28 de septiembre al 6 de octubre de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00. Los menores con entrada general o de noche tendrán que pedir su acreditación a partir del día 7 de octubre en el Espacio Zity.

Accesos Espacio Zity HA

Cómo llegar al Espacio Zity de Zaragoza

Son varias las opciones para llegar al Espacio Zity, ubicado en el recinto ferial de Valdespartera: