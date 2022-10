Los grupos de folk lamentan su desaparición del programa de las Fiestas del Pilar

Los grupos de música folk no están contentos. Denuncian en un manifiesto que el Ayuntamiento de Zaragoza ha eliminado de las Fiestas del Pilar 2022 uno de los escenarios con más tradición en estos festejos: el dedicado a la música tradicional aragonesa más popular, que el último año se había ubicado en la plaza de San Bruno de Zaragoza.

En el comunicado, que han encabezado con la frase “Un pueblo sin raíces es un pueblo sin alma ni futuro” y que han difundido por sus redes sociales, los firmantes señalan que el escenario desaparecido es “un espacio que se ha mantenido desde finales de los años 70 del pasado siglo, con las primeras fiestas democráticas, y al que el público acudía para escuchar y disfrutar de los grupos que han rescatado, divulgado y actualizado nuestras raíces musicales“.

Recuerdan también la dificultad de los años anteriores con la pandemia. “Después de los dos años tan duros que hemos pasado, donde las actuaciones musicales han sido suprimidas o reducidas, los músicos aragoneses que trabajan con la música de raíz, profesionales o no, no podremos actuar en las Fiestas del Pilar”, se lamentan.

Y acusan directamente de ello al ejecutivo municipal. “Comprobamos con tristeza cómo un patrimonio común, que debería ser defendido por todos, independientemente de ideas y gustos, es despreciado por una de las instituciones más importantes de nuestra comunidad, el ayuntamiento de su capital”, recoge el comunicado.

NOTICIAS RELACIONADAS Los grupos que salen por la tarde en la Ofrenda de Flores 2022 en Zaragoza

Los firmantes de este documento también se preguntan por qué no se da a este tipo de musical tradicional la misma importancia que a la jota, una “parte importante pero no exclusiva de nuestro patrimonio”.

“No reclamamos el centro de la ciudad”, continúa el manifiesto. “Simplemente sentimos que han robado las Fiestas del Pilar a muchos zaragozanos y aragoneses que llenábamos las plazas de la música folk desde hace decenas de años”, lamentan los grupos que firman el documento, entre los que se encuentran formaciones tan conocidas como Ixo Rai, Biella Nuei, Dulzaineros del Bajo Aragón y La Ronda de Boltaña entre otros.

Este es el manifiesto completo de Pilar si Folk

Un pueblo sin raíces es un pueblo sin alma y sin futuro

La música de tradición popular es siempre la más actual, porque cada año cobra vida en nuestros pueblos y ciudades, en sus celebraciones, y no sucumbe al vaivén de las modas. Es la música que une a las generaciones, pequeños, mayores y ancianos, porque remite a quienes fuimos y muestra el camino hacia quienes seremos. Su reinterpretación constante y en sonoridad multicolor desde los diferentes grupos folk nos enriquece como aragoneses y como ciudadanos del mundo.

El Ayuntamiento de Zaragoza ha decidido suprimir el escenario folk de las fiestas del Pilar. Un espacio que se ha mantenido desde finales de los años 70 del pasado siglo, con las primeras fiestas democráticas, y al que el público acudía para escuchar y disfrutar de los grupos que han rescatado, divulgado y actualizado nuestras raíces musicales. Hablamos de grupos de músicos jóvenes, que demuestran que nuestra música folk sigue muy viva, y hablamos también de grupos veteranos, que han defendido la música aragonesa en escenarios de España, Alemania, Francia, Portugal, Italia, Reino Unido, Estados Unidos, Latinoamérica, Israel...

Pero la capital de Aragón no nos invita a la fiesta. Después de los dos años tan duros que hemos pasado, donde las actuaciones musicales han sido suprimidas o reducidas, los músicos aragoneses que trabajan con la música de raíz, profesionales o no, no podremos actuar en las Fiestas del Pilar, para disgusto de tantos seguidores y aficionados que reclaman nuestra presencia.

Pero además, el escenario folk permitió durante años el compartir con grupos venidos de otras comunidades y países esas melodías que, desde la antigüedad, han sobrevolado fronteras geográficas, esos ritmos familiares o sorprendentes, que nos han hecho he1manai·nos y crecer juntos como músicos y como seres humanos.

Comprobamos con tristeza cómo un patrimonio común, que debería ser defendido por todos, independientemente de ideas y gustos, es despreciado por una de las instituciones más imp01tantes de nuestra comunidad, el ayuntamiento de su capital. En estas fiestas se mostrará, como es lógico, holgadamente la jota, una parte imp01tante pero no exclusiva de ese patrimonio; pero ¿y el resto?. Un pueblo sin raíces musicales profundas y renovadas no podrá desarrollar una música realmente original.

No reclamamos el centro de la ciudad. Simplemente sentimos que han robado las Fiestas del Pilar a muchos zaragozanos y aragoneses que llenábamos las plazas de la música folk desde hace decenas de años.

Queremos agradecer a todos los que nos habéis mostrado vuestro apoyo y vuestra repulsa a la actitud del Ayuntamiento. Por nuestra parte, seguiremos con nuestro trabajo porque la vitalidad de la escena folk aragonesa puede superar estos obstáculos y muchos más.