Concierto de Izal en Zaragoza: dónde comprar las entradas y su precio

A principios de este año, Izal anunció que se separarían de manera indefinida al concluir su gira de 2022, ‘Hogar’. El concierto del 11 de octubre en el Espacio Zity de Valdespartera será, por tanto, la última ocasión del público zaragozano para jalear al que ha sido uno de sus grupos favoritos de la última década. Desde sus primeras presentaciones en La Casa del Loco, que ya solían llenarse, a conciertos multitudinarios en pasadas Fiestas del Pilar, la banda de Mikel Izal mantiene un tremendo crédito entre la afición local.

Canciones tan representativas de la banda como ‘Copacabana’, ‘La mujer de verde’, ‘Meiúqer’, ‘Qué bien’, ‘Pánico práctico’ o ‘Despedida’, que ahora resulta una premonición, ya no volverán a sonar en un escenario si el grupo no cambia de idea en un futuro, o su vocalista no decide iniciar una carrera en solitario que incluya los éxitos de la banda, como ha ocurrido en tantos otros casos.

PROGRAMA DE LAS FIESTAS Programa completo de las Fiestas del Pilar 2022 en Zaragoza: de Pablo Alborán a los ganadores de Eurovisión

El comunicado del grupo el pasado mes de febrero hizo aparecer muchas lágrimas en los ojos de sus seguidores, aunque servía para anunciar el inicio de la gira. “Por las ganas acumuladas tras casi dos años de pandemia, por la presentación de nuestro último álbum, por volver a tocar en grandes recintos los temas de siempre... y porque tras el último concierto de esta gira, en octubre, en el WiZink Center de Madrid, el grupo parará de forma indefinida”. Así dicen adiós como proyecto Mikel Izal (vocalista, compositor, guitarra, ukelele), Emanuel Pérez ‘Gato’ (bajo), Alejandro Jordá (batería y percusión), Alberto Pérez (guitarra, Lap Steel) e Iván Mella (piano, teclados, sintetizadores).

Cuánto valen las entradas para el concierto de Izal

El Espacio Zity ya tiene agotados los abonos y las entradas de día para Melendi, Love The 90s o Bad Gyal. Para Izal aún quedan, aunque pocas, al precio de 33 euros (cargos incluidos) en la web espaciozity.es. El recinto también tiene tienda física en el Caracol de Independencia.

Últimas noticias sobre las Fiestas del Pilar 2022.