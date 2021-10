Decenas de personas entonan el 'Somos' de Labordeta en la plaza de San Pedro Nolasco

Decenas de personas se han concentrado esta tarde en la plaza de San Pedro Nolasco de Zaragoza para entonar el himno 'Somos', de José Antonio Labordeta, como despedida a la semana de las 'no fiestas'. Una cita que tradicionalmente tiene lugar en la plaza del Pilar y que este año se ha cancelado.

Tanto CHA como Zaragoza en Común (ZeC) le habían pedido al alcalde, Jorge Azcón, que sonara la canción del cantautor aragonés.

"No se entiende que Azcón aproveche las no-fiestas para cargarse este símbolo de las fiestas populares que ha puesto los pelos de punta de zaragozanos y zaragozanas durante más de una década", ha señalado el portavoz de Zaragoza en Común, Pedro Santisteve.

Azcón, por su parte, ha señalado que como no ha habido fiestas, "no hemos tenido inicio, no ha habido pregón ni ‘Canto a la libertad’ y no habrá final".