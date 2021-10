Carlos Gil y Alicia Guerri: "Bailar en la Santa Capilla del Pilar es tocar el cielo"

Entrevista de contraportada con dos entrevistados. Poco común en esta página. Poco de común, Alicia Guerri y Carlos Gil. Sin discusión, los mejores bailadores de jota aragonesa. Hoy clausurarán las ‘no fiestas’ del Pilar junto a las voces privilegiadas de Beatriz Bernad y Nacho del Río.

Para ser ‘no fiestas’, la despedida constituye una afirmación rotunda. Lo mejor de lo mejor: Alicia Guerri y Carlos Gil, bailando al son de ‘Los Dos Tenores’ aragoneses.

Alicia Guerri (A. G.): No hay fuegos artificiales... El Abrazo a la Virgen, primero en la Santa Capilla del Pilar y después en la Fuente de Goya, representa un broche de oro. Ojalá el acto arraigue.

Carlos Gil (C. G.): Primero se cantará y se bailará en la Santa Capilla. Cantarán Nacho del Río y Beatriz Bernad. Nosotros interpretaremos boleras de Zaragoza la Vieja del maestro Trullén adaptadas por Sergio Aso, y después una jota de tres coplas. El contexto también será extraordinario, con muchísimos grupos aragoneses que aman la jota.

Dicen que ustedes forman la mixtura perfecta en un escenario…

A. G.: Venimos de escuelas diferentes. Carlos, de Baluarte Aragonés; yo, de Raíces de Aragón. Somos diferentes, y la diferencia no resta, sino que suma.

Esa frase de la diferencia me la apunto.

A. G.: Es lo que creo y defiendo. Llevo bailando con Carlos desde 1997. Con él gané mi primer Premio Extraordinario. Luego, conseguí otro más con Javier Arguedas. Carlos es muy de improvisar, nunca hace dos cosas igual. Es salir al escenario y sorprender.

Decía el maestro Alfonso Zapater que lo reiterado, aunque sea bueno, al final aburre, igual en el toreo que bailando la jota...

C. G.: No me gusta lo convencional. Alicia es muy completa. Llevamos un cuarto de siglo juntos en el escenario. Antes de ganar el Premio Extraordinario con ella, lo alcancé en 1978 con Mari Paz Merino, y en 1985 con Ana Gómez.

Tres títulos en tres décadas diferentes, y sigue en la cima 25 años después de su último Premio Extraordinario…

C. G.: Tampoco soy tan mayor (sonríe). Sigo en plena forma. La jota me da vida. No es que me dé, es que es mi vida. Me da fuerza, me da todo. Doy clases en María de Huerva, Santa Isabel, Utebo, Sástago, Alborge. Los fines de semana, incluso voy a Barcelona.

¡Clases de jota en Barcelona! Enorme, Carlos Gil, enorme…

C. G.: Mi mujer, Montse, es catalana. Y sí, doy clase en el Centro Aragonés de Sarriá.

A. G.: Yo también voy de aquí para allá por todo Aragón dando clases de jota. Empecé en el colegio Santa Ana y en el Rosa Molas. Ahora, en el del Sagrado Corazón y el Cesaraugusto. Y también, en Gurrea, Bujaraloz, La Almolda, Monegrillo, Cariñena, Paniza, Calatorao, San Juan de Mozarrifar…

A esto se le llama hacer Aragón…

A. G. y C. G.: Somos afortunados. Es nuestra pasión.

Javier Barreiro, gran estudioso de la jota, afirma que no se valora en su justa medida la riqueza que aglutina la jota.

A. G.: Pienso que es la gran desconocida. No voy a hablar de la jota bailada, porque me incumbe; pero oír cantar a Nacho del Río y Beatriz Bernad es maravilloso. Y lo dice alguien que baila a su lado. Vuelas en el escenario, te llevan con su voz. El baile se ve y se oye.

Acaba de terminar el ensayo en el Pilar. Unas últimas palabras.

A. G.: Lo reconozco, estoy temblando. He bailado en Puerto Rico, Canadá, Estados Unidos, Grecia, Inglaterra, Polonia, delante de la Familia Real, hasta en el Vaticano… Pero bailar en la Santa Capilla del Pilar es tocar el cielo.

C. G.: Qué le diría… Le he dado la vuelta al mundo actuando con los mejores. Con el Pastor de Andorra en Nueva York, con Jesús Gracia en los mejores escenarios, ahora con Nacho del Río. Pero lo de hoy es muy especial. En mi tierra, en la plaza del Pilar... Somos unos privilegiados. Y ojalá llegue para quedarse esta despedida.