ZeC le pide a Azcón que suene la canción 'Somos' de Labordeta para cerrar la Semana Cultural del Pilar 2021

El grupo municipal de Zaragoza en Común (ZeC) le ha pedido al alcalde, Jorge Azcón, que suene la canción 'Somos' del cantautor aragonés, José Antonio Labordeta, para el cierre de la Semana Cultural del 'Pilar21'.

ZeC ha trasladado esta petición tras conocer a través de los medios de comunicación que este año "el fin de las no-fiestas" tendrá lugar en la basílica del Pilar con un abrazo de la Jota a la virgen.

"No se entiende que Azcón aproveche las no-fiestas para cargarse este símbolo de las fiestas populares que ha puesto los pelos de punta de zaragozanos y zaragozanas durante más de una década", ha señalado el portavoz de Zaragoza en Común, Pedro Santisteve.

Ha solicitado recuperar este símbolo de todos los zaragozanos y zaragozanas para culminar esta semana de actos culturales, haciéndolo sonar en la plaza del Pilar. Además, han señalado que "aunque no haya fiestas, el acto que ha programado el gobierno de Azcón sí es multitudinario, ya que contará con más de 200 personas".

A juicio de Santisteve, "no hay excusas para no cumplir con una tradición que alegrará a los vecinos y vecinas y que no cuesta dinero", ha concluido.