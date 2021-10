Viki Lafuente: "Actuar en Zaragoza es un subidón enorme"

La música siempre ha sido lo suyo y desde muy joven tuvo claro que quería dedicarse a cantar. Luchó "mucho" para conseguirlo e incluso llegó a participar en el concurso 'La Voz', donde quedó semifinalista de la edición de 2019. Confiesa que la pandemia ha supuesto un "parón muy grande" en su carrera, "como en la de otros artistas", apunta, por lo que actuar en su ciudad y en la semana grande "es un subidón de emoción enorme". "Es un descanso en el camino". Ella es Viki Lafuente, zaragozana afincada en el Pirineo que este jueves se sube al escenario del Parque Deportivo Ebro para dar lo mejor de sí misma.

La artista zaragozana, afincada en el Pirineo, actúa este jueves en el Parque Deportivo Ebro de la capital aragonesa y el sábado, en Los Jardines de Tosos.

"Siempre es un 'plus' volver a tu casa estos días, escuchar a tu gente y, si tienes tiempo, recorrer los lugares que más nostalgia traen", cuenta la zaragozana, mientras pasea por el Parque Grande José Antonio Labordeta. "Mis padres me traían aquí de pequeña. Me encantaba ver los peces en las fuentes, jugar...", rememora Lafuente.

Esos buenos momentos los guarda "con mucho cariño" en su memoria, como también las Fiestas del Pilar cuando era tan solo una niña. "Recuerdo ir a la plaza del Pilar con mis abuelos a darles maíz a las palomas, estar en familia, ir a los cabezudos... y el cachirulo, claro, que lo llevaba siempre puesto. Era feliz", apunta Lafuente. "De joven ya era otra historia. Cuando empiezas a salir con los amigos, un montón de conciertos, fiesta... Todo muy divertido, en definitiva", comenta sonriendo la zaragozana.

Otra de las fechas que también guarda en su memoria es el 12 de octubre. "En mi casa, era el día por excelencia. Comida familiar y celebración de las de antes, todos alrededor de la mesa y disfrutando mucho", evoca Viki Lafuente, quien confiesa que actualmente solo visita Zaragoza en contadas ocasiones. "Si no hay un puente festivo es complicado verme por aquí. Pero siempre que puedo, vuelvo. Esta siempre será mi casa", concluye, mientras se despide para preparar los conciertos que este jueves a las 21.00 en el Parque Deportivo Ebro, y este sábado, en los Jardines de Tosos a las 17.00, ofrecerá para "toda mi gente".