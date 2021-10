"Girar la esquina de la calle Alfonso y ver el manto de flores con la Virgen en lo alto es un sentimiento imposible de explicar. Es emoción y alegría a la vez". No son declaraciones de una, ni de dos, ni de tres personas. Son las palabras de la mayoría de quienes este miércoles se han acercado a la plaza del Pilar para "volver a ver a nuestra pilarica".

"Tenía muchas ganas, ya casi era una necesidad verla ahí de nuevo y agradecerle que nos acompañe", comentaba, emocionada, María del Mar Gómez, una zaragozana que no ha faltado a su cita como cada 13 de octubre. "Siempre vengo el día después de la Ofrenda. El año pasado no pudo ser y era como si me faltara algo", asegura.

Ilusión y emoción entre quienes se han acercado a ver a la Virgen a la plaza del Pilar de Zaragoza

Quien también se ha acercado hasta la Fuente de la Hispanidad "para ver cómo brilla nuestra Virgen" es Sonia González Latre. De Zaragoza y acompañada por un grupo de amigas, Sonia estuvo ya el martes en la Ofrenda y este miércoles quiso acercarse a ver el manto de flores tras haber participado en la de Frutos.

"Este año, con el nuevo emplazamiento, no es lo mismo, pero por lógica las cosas tienen que ser así", dice Sonia. "Seguro que al año que viene todo volverá a ser como antes", dice la zaragozana quien quiso tener un recuerdo "para todos mis compañeros, trabajadores de los hospitales". "Que la Virgen del Pilar nos siga ayudando, cuidando y protegiendo", apunta, emocionada Sonia González.

Voz entrecortada también la de Leticia Redondo, quien acompañada de su hija Alejandra, se emocionaba al intentar expresar sus sentimientos. "Apenas me salen las palabras... Solo lo entendemos los zaragozanos y quienes son devotos de nuestra Virgen", comenta.

Es el caso de Carlos Ramírez, vecino de Calatayud. "Nos gusta mucho venir el día después de la ofrenda. Como el año pasado no hubo, este no hemos querido perder la oportunidad de acercarnos a Zaragoza. Las medidas sanitarias son las necesarias y es cierto que hay menos flores, pero el sentimiento es el mismo", concluye Ramírez.

Una emoción compartida también por Andrea Carruesco, que este año ha sido madre y "sentía la necesidad de acercarme para que mi hijo Mateo -vestido de baturro para la ocasión- viva desde su primer año esta tradición", comenta la joven.

Cientos de testimonios de quienes, con los sentimientos a flor de piel, han podido volver a ver a la patrona de la Hispanidad coronando, de nuevo, la plaza del Pilar de Zaragoza.