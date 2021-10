Zaragoza recupera la Ofrenda tras el parón por la covid con devoción y prudencia

Zaragoza ha recuperado este martes la Ofrenda de Flores tras el parón provocado por la covid. Miles de personas se han echado a la calle para celebrar el día del Pilar, limitado aún por las restricciones sanitarias. Pese a ser una Ofrenda inusual, con apenas 17.000 participantes y un manto oculto por una malla para evitar aglomeraciones, la emoción y el recuerdo a quienes ya no están estuvo este año más presente que nunca.

Los sorianos Amigos de Somaén han sido los primeros en salir. Lo han hecho a las 7.00 desde la arboleda de Macanaz, punto de encuentro de grupos y oferentes individuales. Entre aplausos, han recorrido en apenas unos minutos los metros que separan este parque de la plaza del Pilar, en un recorrido vallado en el que era obligatorio el uso de mascarilla y la distancia de seguridad.

El centro de la capital no ha tardado en llenarse de zaragozanos, aragoneses de otros puntos de la Comunidad y turistas. También lo hicieron los bares de los alrededores, que registraron largas filas y apenas tuvieron sitios libres para comer. Vestidos de calle o con el traje regional, pocos han querido perderse el día grande de Zaragoza, participasen o no en la Ofrenda, que finalmente ha durado casi 14 horas.

En total estaba previsto que 550 grupos pasaran a lo largo de la jornada frente a la Virgen. No obstante, según datos del Ayuntamiento, han sido hasta 110 los grupos o minigrupos que finalmente no se presentaron y se ha contabilizado en total 453.

La talla ha lucido esta vez un vistoso manto multicolor de unas dimensiones más reducidas. Sus habituales seis pisos se quedaron en tres, pero la emoción no fue menor. Verla en la fuente de la Hispanidad por primera vez en 23 años se le hizo raro a más uno, "pero mejor esto que nada", decían los propios oferentes recordando la suspensión de 2020.

Más información Así hemos contado en directo la Ofrenda de Flores 2021 en Zaragoza

Pilar 2021: Ofrenda de Flores Oliver Duch

Muchos, conscientes de que decenas de miles de personas se habían quedado fuera del sorteo, han reconocido sentirse "especialmente emocionados" y han asegurado que, sencillamente, su devoción por la Virgen "no se podía explicar".

Las restricciones sanitarias han dejado imágenes tan llamativas como inusuales, como el reparto de toallitas con gel hidroalcohólico al inicio del recorrido o el ‘almacén’ improvisado en el que se convirtieron las arcadas del puente de Santiago, donde llegaron a guardarse más de medio centenar de centros florales.

También ha habido momentos para el recuerdo, desde pedidas de matrimonio, oferentes haciendo pádel surf, mascotas vestidas de baturros o recién nacidos que veían por primera vez a la Virgen.

Las mayores anécdotas las ha protagonizado, no obstante, la malla de ocultación, "aparatosa" para unos y "necesaria" para otros. Muchos trataron de ‘superarla’, móvil en mano, para conseguir un ‘robado’ de la Virgen. Al final de la jornada, incluso, ha quedado destrozada, dejando la talla a la vista. Otra de las imágenes de la mañana han sido la de los cuatro F18 y los tres airbus de la Base Aérea de Zaragoza, procedentes del desfile de la Fiesta Nacional en Madrid, que surcaron los cielos de la ciudad. Su estruendo, y lo cerca que se les pudo ver, impresionó especialmente a los más pequeños.

Un altar alternativo

Como ya sucediera el año pasado, la imagen de la Virgen en la fachada del Pilar, de Pablo Serrano, se ha convertido en un altar improvisado para todos aquellos que se quedaron fuera de la Ofrenda. También en escenario de multitud de fotos y selfis.

NOTICIAS RELACIONADAS El arzobispo de Zaragoza pide por las víctimas de la covid y los afectados de La Palma

Como marca la tradición, la corporación municipal, encabezada por el alcalde, Jorge Azcón, ha hecho su ofrenda al filo del mediodía, depositando sus flores junto a representantes de la Casa de Canarias y el Gobierno insular como gesto de solidaridad con los vecinos de la Palma. Minutos después ha comenzado la misa mayor, la primera de Carlos Escribano como arzobispo de Zaragoza.

El exterior ha sido un hervidero de gente: comunes las largas filas para entrar al Pilar, con decenas de personas esperando su turno. Otros, en cambio, han reconocido ir "sin rumbo" al no poder acercarse a la Virgen como otros años. Sin vallas en la calle de Alfonso I, la sensación era de un tránsito "mucho más fluido" que en otras ocasiones. También ha acompañado el tiempo, con cerca de 20 grados.

Pilar 2021: Ofrenda de Flores Oliver Duch/Francisco Jiménez

El nuevo recorrido ha hecho que el puente de Santiago haya adquirido este año un protagonismo especial. Los grupos han ido saliendo de la arboleda de Macanaz por turnos y respetando una distancia de seguridad que, en muchos casos, iba más allá del metro y medio mínimo, dando lugar a unas imágenes "un tanto desangeladas" en el paseo de Echegaray. Tampoco se oyeron jotas, más allá de las que sonaban por los altavoces, ni hubo bailes.

No fueron pocos, a la vista de la situación, los que lamentaron que no se hubiese permitido participar a más grupos, aunque también hubo quien transmitió abiertamente sus "buenas sensaciones" por la "buena organización".

La imagen, al descubierto

NOTICIAS RELACIONADAS Así será la Ofrenda de Frutos 2021 en Zaragoza este miércoles 13 de octubre: horario y recorrido

La previsión es que la imagen de la Virgen quede al descubierto a partir de la una de la madrugada, una vez desmontadas todas las vallas y asegurado el perímetro de seguridad. Aunque, inicialmente, se apuntó a la posibilidad de quitar la malla al terminar la Ofrenda, finalmente se ha optado por esta fórmula por una cuestión "de seguridad", eligiendo un momento en el que la afluencia de personas es menor. También está previsto restablecer la circulación en el puente de Santiago y el paseo de Echegaray a lo largo de la madrugada.

Los últimos oferentes han entrado a una solitaria y aún vallada plaza del Pilar en torno a las 20.45 y cinco minutos después, calcando prácticamente el calendario previsto, lo ha hecho el último grupo: los voluntarios de Zaragoza. "Ha sido un día muy extraño y atípico. El recorrido se ha hecho realmente corto", ha contado Virginia Gil, una de ellas.

Suscríbete a nuestra newsletter para recibir todos los Planes del Pilar 2021.