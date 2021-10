Horario para ver el Rosario de Cristal en Zaragoza con entrada gratuita hoy, Día del Pilar

Tal y como predijo la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), la meteorología está respetando el día grande de los zaragozanos y la Ofrenda de Flores a la Virgen del Pilar está transcurriendo con total normalidad. Es un día de adoración a la patrona de la ciudad, Nuestra Señora del Pilar, y jornada perfecta para disfrutar de los actos organizados tanto por el Ayuntamiento de la ciudad como por empresas privadas.

Entre todas actividades que se pueden realizar este Día del Pilar, que no son pocas, se encuentra la exposición del Rosario de Cristal. Este 2021 es el segundo año consecutivo en el que Rosario de Cristal no iluminará la ciudad con sus centenares de faroles y la veintena de carrozas que lo caracteriza con motivo de las fiestas del Pilar. No obstante, los zaragozanos podrán entrar a la antigua iglesia del Sagrado Corazón para conocer la historia que esconde la exposición.

Horario para ver el Rosario de Cristal en Zaragoza este 12 y 13 de octubre

El museo podrá visitarse de manera gratuita los días 12 y 13 de octubre; el resto de días, se podrá adquirir una entrada específica para la exposición o una entrada conjunta con la Catedral del Salvador y el ascensor panorámico de la Basílica de Nuestra Señora del Pilar.

El horario habitual del Museo del Rosario de Cristal es de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.30 de lunes a domingo, salvo los jueves que está cerrado.

La visita a la exposición de faroles y carrozas puede ser de forma individual como de forma conjunta con la visita a la Seo de Zaragoza, Museo de Tapices, la basílica del Pilar y la torre mirador de San Francisco de Borja. También habrá una audioguía para que los visitantes puedan escuchar la historia de la muestra mientras visualizan todo su esplendor.

