Elem: "Vestirme de baturra es uno de los mejores recuerdos que tengo de mi niñez"

Nostalgia. Eso es lo que siente la cantante zaragozana Elem -Laura Cebrián- cuando piensa en el Día del Pilar. Cada 12 de octubre amanecía, como para cientos de zaragozanos, "más temprano de lo habitual". Joyas, enaguas, zapatos, faldas y agujas se posaban sobre el edredón junto a su cama a la espera de que su madre le ayudara a vestirse de baturra.

"Me encantaba. Salía con ella y con mi abuela, que era quien me hacía los trajes, y lo recuerdo como un día feliz", cuenta Laura Cebrián. "Me gustaba tanto que, si podía, me vestía todos los días de baturra", dice sonriendo la cantante, quien de lo que sí que no tiene constancia es de hace cuánto tiempo hace que dejó de llevarle flores a la Virgen. "También salía de adolescente, pero hubo un año en que dejé de hacerlo. Ahora me da pena", cuenta la zaragozana.

Recuerdos que le acercan también a su bisabuela, de quien llevaba los pendientes de baturra, de comidas familiares con sus primos, "con migas y costillas de menú" -apunta- y de disfrutar de su postre favorito. "Mi madre me compraba el dulce que me gustaba cuando acababa la ofrenda", dice la cantante. A lo que también hace alusión es a que "siempre iba con el traje de gala". "Cuando ya era adolescente, siempre pensé que en alguna ocasión, me hubiera gustado ir vestida de campesina, pero mi abuela no los confeccionaba así", apunta Elem.

Pero como dice el dicho, no hay puntada sin hilo, y gracias a Indumenta, tienda especializada en trajes tradicionales, Elem ha podido cumplir uno de sus deseos para estas fechas. "En la Ofrenda, miraba esos mantones y faldas de todas las tonalidades y me llamaban la atención, sobre todo el calzado... las alpargatas son más cómodas que los zapatos y cuando eres adolescente y sales la noche de antes, el tacón es complicado de llevar al día siguiente", dice en tono distendido Laura Cebrián.

Tras probarse la falda y la camisa, ajustarse el chaleco, colocarse el mantón y calzarse las "maravillosas" alpargatas, el resultado "aún me gusta más de lo que esperaba", apunta. "Cuántos recuerdos me trae verme así... y qué bonitos todos", dice nostálgica. "Me gustaría volver a ponerme los pendientes de mi bisabuela y uno de los trajes que con tanto cariño me hacía mi abuela y volver a salir vestida de baturra, pero por circunstancias familiares ya no es posible. Así que toca disfrutar de este día de otra manera", cuenta Elem.

"Será en familia, pero con tranquilidad, puesto que este jueves tengo concierto", dice la cantante, que actuará a partir de las 17.30 en el escenario de Los Jardines de Tosos, en la calle de Pedro Arnal Cavero de Zaragoza, junto con Luisa Sobral. "En mi niñez las Fiestas del Pilar eran muy emocionantes, pero quizá lo son más ahora, que puedo actuar en mi ciudad en una fechas tan señaladas", concluye la zaragozana.