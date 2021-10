El Tragachicos comienza su 'convite' de niños

Es el baturro más grande que se conoce y el más querido por los niños. Empezó a 'tragar chicos' ayer en el parque de Vistabella, en el barrio de Miralbueno. Sin duda, se respiró ambiente festivo. Mientras unos entraban una y otra vez por la boca del Tragachicos, otros preferían utilizar los columpios del parque o jugar al escondite entre los árboles.

Entre "miedo" e "ilusión", niños de todas las edades subieron las escaleras para acceder a la boca del baturro y así poder bajar por el tobogán. Ayudados por tres voluntarios y tres trabajadores, los nervios de los más pequeños eran inevitables. Una frase se repetía una y otra vez cuando un joven salía del tobogán: "Quiero tirarme otra vez". Por suerte para muchos, el Tragachicos visitará diferentes barrios a lo largo de la semana cultural del Pilar. Hoy estará en el Parque Delicias y mañana en la plaza Mayor de San José. Para poder disfrutar de esta atracción no es necesario reservar por lo que ayer no dejaron de llegar familias durante todo el día.

El Tragachicos, este sábado, en Miralbueno. P. L.

Ana Pueyo acudió ayer junto a sus dos hijos, Claudia y Lucas, de 10 y 4 años, y su marido al parque de Miralbueno. "Vivimos en este barrio por lo que hemos bajado tanto por la mañana como por la tarde. Los niños llevan esperando este momento dos años y es en lo único que van a poder participar este Pilar porque nos ha resultado imposible reservar en otras actividades. Lo intentamos, pero no hubo manera", señaló la madre. Cinco veces descendió Lucas por el tobogán. Por su parte, Claudia, solo una, prefería jugar en el césped con sus amigas.

Ana Pueyo junto a sus dos hijos. P. L.

Abel y Germán tienen solo 3 años y este sábado fue la primera vez que bajaron por la garganta de este popular personaje. Era difícil que sus padres, Jorge García y Laura Belle, no sonriesen al ver a sus dos hijos mellizos aparecer tras haberlo probado. "Estamos muy emocionados de que por fin puedan disfrutar de alguna actividad del Pilar. Nos quedaremos toda la tarde porque quieren montarse una y otra vez sin parar y por desgracia, es en lo único que podrán participar, ya que no hemos conseguido pase para otras citas infantiles", indicó el padre.

Jorge García y Laura Belle junto a sus dos hijos, Abel y Germán. P. L.

Familias al completo y también, grupos de amigos. Yasmina, Sonia y Mariví acudieron ayer con sus hijos, que van juntos al colegio. "Me está gustando mucho. Me he tirado dos veces y ahora voy a por la tercera", apuntó Pablo, de 6 años, hijo de Mariví. "Hemos venido a primera hora para que se tiren todas las veces que quieran hasta cansarse. Están muy ilusionados llevan todo el día pidiendo venir", añadió Yasmina. A pesar de que la fila era visiblemente larga, Sonia pensaba que tendrían que esperar más tiempo. "La cola va muy rápida y la verdad es que esperaba más gente", sostuvo.

Yasmina, Sonia y Mariví junto a sus hijos. P. L.

El tragachicos, que está abierto al público de 11.00 a 14.00 y de 17.00 y 20.00, visitará los barrios de Delicias, San José, Santa Isabel, Monzalbarba, Valdefierro, Torrero y Las Fuentes a lo largo de las 'no fiestas'.

Suscríbete a nuestra newsletter para recibir todos los Planes del Pilar 2021.

https://www.heraldo.es/newsletters/planes-de-findes-pilares/