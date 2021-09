La estructura de la Virgen para la Ofrenda de Flores será más pequeña y cambia de sitio, y vuelve la Ofrenda de Frutos

La vicealcaldesa y consejera municipal de Cultura y Proyección Exterior del Ayuntamiento de Zaragoza, Sara Fernández, ha anunciado este jueves que la Federación de Casas Regionales y Provinciales en Aragón celebrará el próximo 13 de octubre la tradicional Ofrenda de Frutos a la Virgen del Pilar, con 1.200 participantes, un acto que en 2020, al igual que el resto de programación festiva, fue suspendido con motivo de la pandemia.

Los participantes en la Ofrenda de Frutos se repartirán en grupos de 20 oferentes, según ha comentado la vicealcaldesa este jueves tras participar en la presentación de la programación del Saraqusta Film Festival, en el Teatro Romano de Zaragoza.

Recorrido

El recorrido será el mismo que el que se ha planificado para la Ofrenda de Flores, que tendrá lugar el día 12: Parte del parque de Macanaz, atraviesa el puente de Santiago, sigue por el paseo Echegaray y Caballero y llega a la plaza del Pilar.

El viernes a la 13.00 será el sorteo Ofrenda Flores

Por otro lado, Sara Fernández ha recordado que este viernes, 17 de septiembre, a las 13.00 horas, se realizará el sorteo "ante notario" para saber qué grupos y en qué orden participarán en la Ofrenda de Flores, que se ha organizado en "tamaño reducido" por las circunstancias sanitarias. Se han inscrito un total de 550 grupos y la próxima semana se pondrá en marcha el procedimiento para que los oferentes individuales puedan apuntarse en la página web habilitada.

6.000 oferentes individuales

En la Ofrenda de Flores participarán unas 20.000 personas, cifra acordada con el Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón, de las cuales unos 6.000 o 6.500 serán oferentes individuales, ha precisado Sara Fernández.

En el recorrido de la Ofrenda, donde "habitualmente no hay público" se colocará una valla baja, pero "sobre todo en la plaza del Pilar habrá una malla de ocultación para evitar que se apoye el público", ha dicho Sara Fernández.

En este sentido, desde el Ayuntamiento se han mostrado "abiertos" a cualquier cambio que precise el Departamento de Sanidad aragonés: "Si Sanidad dice el día de mañana que no tiene que estar oculto, no lo estará. No tenemos ningún problema, nos adaptamos. De momento, lo que hemos acordado es que allí donde no haya público habrá valla baja, pero donde hay posibilidad, con malla de ocultación".

Retransmisión de la Ofrenda por televisión

La Ofrenda de Flores será retransmitida por televisión y cuando finalice el acto "todo el mundo podrá ir a ver a la Virgen, que es lo que queremos los zaragozanos", ha subrayado la vicealcaldesa.

La estructura de la Virgen, más pequeña

Respecto a la estructura que soporta a la Virgen y donde se colocan las flores de los oferentes, la edil ha comentado que se va a trasladar a la Fuente de la Hispanidad de la plaza el Pilar para que sea de menor tamaño: "La estructura no va a tener trasera como otros años para que sea más pequeña y que se pueda ver igualmente y todos puedan ir a hacerse fotos".

La vicealcaldesa también ha manifestado que este viernes se reunirá la Junta Local de Seguridad de Zaragoza. A ese encuentro "llevaremos todas las propuestas que ya hemos cerrado con Sanidad, pero que queremos perfilar" para que los distintas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado puedan ponerse de acuerdo para organizar sus planes de vigilancia durante las fechas en las que deberían celebrarse las Fiestas del Pilar y "cerrar todas las cifras", ha dicho.

Por último, la vicealcaldesa y consejera municipal de Cultura ha dicho que respeta las decisiones que Sanidad tome en cuanto a la apertura de los locales de ocio de la ciudad y ha insistido en que las peñas participarán en la Ofrenda de Flores. Además, ha comunicado que trabajará con las peñas para "no olvidar el espíritu peñista" cuando tengan sus establecimientos abiertos.