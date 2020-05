El Ayuntamiento de Zaragoza trabaja ya en una Ofrenda de Flores virtual para el Pilar

Con la actualidad informativa centrada en la batalla contra el coronavirus y en la necesidad de una recuperación económica rápida, las Fiestas del Pilar parecen quedar aún lejanas, en un segundo plano. Pero lo cierto es que en el seno del Ayuntamiento de Zaragoza se lleva tiempo trabajando en las mismas, con la dificultad añadida de no saber en qué escenario sanitario se encontrará la ciudad en octubre. Porque para entonces la ciudadanía podría gozar de una libertad de movimientos plena o seguir guardando algún tipo de cuarentena, lo que determinaría la celebración o no de grandes actos que congregasen a decenas de miles de personas.

La Ofrenda de Flores es, cómo no, uno de los asuntos que se está abordando con más interés. El área de Cultura, indican fuentes municipales, “está planteando diferentes alternativas en función del escenario sanitario que marquen las autoridades”. Entre las alternativas cabría dividirla en varias jornadas, reducir el aforo y permitir solo un porcentaje de representantes por cada grupo. “Aunque lo ideal sería que se realizase como siempre, y es a lo que aspiramos, tenemos que ser previsores y plantear soluciones ante cualquier tipo de escenario”, matizan estas mismas fuentes.

Independientemente de cómo se pueda acometer la entrega de flores a la Virgen, el Ayuntamiento trabaja de forma paralela en un proyecto de ofrenda virtual que permitirá cumplir con la tradición desde casa. “Se está avanzando en este modelo, que podemos dar casi por seguro, y la única forma de descartarlo es no conseguir un presupuesto que se ajuste a la realidad económica que va a marcar las Fiestas del Pilar 2020”, matizan desde el Consistorio. Varias localidades valencianas, como Manises o Alzira, apostaron en el principio de la pandemia de covid-19 por este tipo de actos virtuales para honrar a sus respectivas patronas.

Cartel, pregonero, país invitado...

Otra premisa con la que trabaja el área de Cultura es seguir avanzando en la descentralización del programa de fiestas, “y más ante un escenario como el actual”. En este sentido, van a cobrar un mayor protagonismo los centros cívicos y la administración pretende que “prácticamente todos los barrios” cuenten con actos de algún tipo para niños, jóvenes y mayores. El Gobierno se marca julio como mes límite para cerrar las líneas maestras de la programación: “El año pasado, el equipo de Gobierno tomó posesión a mediados de julio, no estaba licitado ni el andamio de la Ofrenda y las fiestas salieron adelante”.

Dos de las incógnitas que más expectación suelen despertar tardarán todavía unas semanas en despejarse. El cartel anunciador de las fiestas verá la luz un poco más tarde de lo habitual “por los condicionantes especiales que han rodeado al proceso de presentación de propuestas”, que terminó el pasado 7 de mayo. Por otro lado, del pregonero o pregoneros “todavía no se sabe nada, no se ha tomado una decisión en ningún sentido, no corre prisa por ahora”. Tampoco hay, de momento, país invitado, un honor que en los últimos años ha recaído en las naciones hispanoamericanas de El Salvador, Bolivia y Costa Rica.

