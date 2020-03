El PAR invoca el 158 de la Constitución y pide un plan de inversiones para Huesca

Una asignación en los Presupuestos Generales del Estado que garantice un nivel mínimo en la prestación de los servicios públicos fundamentales en todo el territorio español y un fondo de compensación para inversiones con el fin de corregir desequilibrios económicos interterritoriales y hacer efectivo el principio de solidaridad.

Son las fórmulas que ofrece ante la desigualdad territorial el articulo 158 de la Constitución Española, al cual alude el Partido Aragonés (PAR) para sustentar la moción que presenta al pleno de la Diputación de Huesca. La propuesta plantea la creación de un fondo de inversiones para la provincia altoaragonesa destinado a financiar actuaciones públicas que impulsen y apoyen su desarrollo economómico y social.

El portavoz del PAR en la Diputación Provincial, Joaquín Serrano, ha explicado este martes que las otras dos provincias aragonesas disponen de opciones de inversión que la de Huesca no tiene. Según ha dicho, la Diputación de Zaragoza ha aprobado recientemente el presupuesto para 2020. "Son 162,5 millones de euros, solo para la provincia (también amenazada de despoblación), ya que no se tiene en cuenta a la ciudad de Zaragoza como destino de gasto, aunque sí para el cálculo de ingresos", ha señalado."Ese dinero, con 80 millones para inversión, se dirige a unas 260.000 personas mientras que el presupuesto de la Diputación de Huesca es de 72 millones de euros para 220 habitantes", ha añadido.

En cuanto a Teruel, Serrano ha recordado que las opciones de inversión se plasman en el conocido FITE, según los convenios suscritos entre Aragón y el Estado desde 1992 y que, en esta actual edición, fija en 66 millones de euros, sumados a las actuaciones de las administraciones. "Las acciones susceptibles de ser financiadas a través de este fondo se han ampliado y ya señalan al apoyo de creación y mejora de infraestructuras del transporte, desarrollo e implantación de iniciativas empresariales, protección y mejora del medio ambiente y la mejora de las condiciones medioambientales..., apunta el portavoz del PAR. "Nuestra provincia es estratégica y no jugamos en una liga inferior", ha apostillado.

Serrano ha indicado que la razón de estos convenios con Teruel se basan en que "Aragón presenta desigualdades interterritoriales significativas sobre las que la política regional no puede actuar eficazmente con los mecanismos de carácter general disponibles". En este sentido, ha manifestado que esta afirmación, que es cierta, "también sería justo que se aplicase a Huesca".

La moción del PAR apuesta porque la Junta de Portavoces se constituya como comisión especial para impulsar y coordinar un informe que justifique ante el Gobierno de España y el Gobierno de Aragón de la creación de un Fondo Especial de Inversiones para Huesca. Los aragoneses fijan un plazo máximo de siete meses para ello, de manera que el documento esté listo cuando se empiecen a redactar los Presupuestos generales y autonómicos.