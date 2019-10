El final de las Fiestas del Pilar 2019 no marcó el desmontaje automático del manto de flores a la Virgen expuesto en la plaza del Pilar, frente a la Basílica. Es tradición que esta impresionante estampa alegre unos días más la vista a los paseantes, antes de acometer su desmontaje. Según las previsiones municipales y si no cambian a última hora los planes previstos, ese desmontaje no llegará antes de este jueves 17. La meteorología y su incidencia en el deterioro de las flores será decisiva a la hora de adelantar el proceso o retrasarlo más, para que quienes no puedan acercarse en días laborales tengan una última ocasión de ver el manto de este año en el fin de semana.

En principio, según las previsiones de Aemet, el jueves hay bastantes posibilidades de que llueva en Zaragoza, más del 50%; además, lo haría todo el día. El viernes, la previsión matinal también habla de un 35% de posibilidades de precipitaciones.

Una tarea exigente

Son casi 7 millones de flores con el manto blanco en la parte superior y la cruz de Lorena de doble barra roja (hecha de claveles y gladiolos) como remate, justamente bajo la réplica de la Virgen. Un total de 24 jardineros experimentados y más de 200 colaboradores entre auxiliares y voluntarios se encargaron de cubrir la estructura metálica con las flores traídas por los oferentes. El desmontaje es más sencillo al no tratarse de un trabajo de precisión creativa, pero requiere igualmente de manos profesionales acostumbradas a realizar tareas de esta envergadura, además de aplicarse una adecuada gestión de residuos. Ya se han desarmado los escenarios colocados en la plaza durante las fiestas, y cuando se retiren las flores tocará desmontar igualmente la estructura metálica de 440 metros cuadrados y 40 toneladas de peso.