El color de Amaral tiñe Zaragoza

Dicen que la tierra siempre tira y quedó demostrado. Será por las raíces, el sentimiento o por pura calidad, pero el dúo zaragozano Amaral triunfó, con creces y como ya se preveía, con un lleno absoluto en la plaza del Pilar. Su concierto era uno de los más ansiados de las fiestas y, desde luego, por el griterío, los aplausos y las ovaciones parece Eva y Juan convencieron de sobra al respetable.

El dúo volvía a su casa con un recentísimo trabajo bajo el brazo, ‘Salto al color’ lleva por título, y sus seguidores celebraron por igual los éxitos de siempre y las nuevas canciones. De hecho, el concierto comenzó con unas de estas composiciones nuevas, ‘Señales’, que enseguida dio paso al ‘hit’ ‘El universo sobre mí’. Entonces ya se desató la fiesta y a Eva le salieron cientos de miles de coristas, que al mismo tiempo cantaban, bailaban y hacían fotos con el móvil para inmortalizar la noche.

Concierto de Amaral en las Fiestas del Pilar FRANCISCO JIMENEZ PHOTOGRAPHY

Si la segunda canción fue una fiesta, la apoteosis llegó con la tercera: Eva pronunció un "buenas noches, Zaragoza; buenas noches, amigos" justo antes de dar rienda suelta a los acordes de ‘Marta, Sebas, Guille y los demás’.

Desde la organización cifraron en unas 70.000 las personas que anoche siguieron el concierto de estos ‘profetas en su tierra’ y a juzgar por los escasísimos huecos que se atisbaban entre la fuente de Goya y la de la Hispanidad es posible que el cálculo sea correcto. El único ‘pero’ es que al menos durante los primeros compases las grandes pantallas que flanqueaban el escenario no funcionaron correctamente y no brindaron la imagen de los artistas. No obstante, lo importante en este caso era la voz y Eva volvió a dejar patente que tiene una de las más cuerdas vocales más agraciadas del país.

Eso pudo entreverse no únicamente cantando, sino incluso cuando hizo un breve receso para uno de los momentos más emotivos: cuando recitó la letra de la jota ‘El Ebro guarda silencio, al pasar por el Pilar, la Virgen está dormida, no la quiere despertar’.

Concierto de Amaral en las Fiestas del Pilar FRANCISCO JIMENEZ PHOTOGRAPHY

Con el concierto de este viernes, que llegaba con el patrocinio y la organización de Los 40 Principales, Amaral dio el pistoletazo de salida a la gira en la que presentará ante sus seguidores su ‘Salto al color’, publicado hace poco más de un mes. Esta nueva aventura llevará a la pareja por numerosas ciudades del país y también por buena parte del extranjero. El jueves, sin embargo, Amaral ya ofreció un espectáculo mucho más íntimo en la sala Oasis, en un evento patrocinado por Opel España.

La fiesta en la plaza del Pilar se auguraba larga, si bien tampoco debía prolongarse en exceso porque la plaza debía quedar despejada -ya se sabe- para los primeros y muy madrugadores oferentes de este día grande de las fiestas.

