Afluencia máxima en la plaza del pilar

A pesar de que la vista ya está puesta en el fin de semana, la noche de este jueves no defraudó. En la plaza del Pilar tuvo lugar uno de los conciertos más esperados por los jóvenes zaragozanos: Máxima Independance. Miles de adolescentes, muchos acompañados por sus padres, respondieron eufóricos a un despliegue de seis DJ muy reconocidos por lo oyentes de Máxima FM. El maestro de ceremonias fue J. L. García, que comenzó a pinchar antes de lo previsto, sobre las 21.40 y dio paso al primer dj, Arturo Grao. Después, Ramsés López, José M Duro, Abel Ramos & Albert Neve y Danny BPM continuaron ambientando la noche en el gran escenario de las Fiestas del Pilar. El público saltaba, gritaba y bailaba al ritmo de techno y electrónica en una velada más bien calurosa.

Actuación de Biella Nuei en el Pilar. Toni Galán

Horas antes, en el escenario de enfrente -separado del de la fuente de Goya por la estructura metálica de la Ofrenda-, Biella Nuei, el grupo de folk aragonés, reunió a cientos de adultos y apostó por canciones instrumentales al comienzo. Además, hizo referencia a varios pueblos de Aragón como Tauste o Benasque y se ganó el cariño del público. Con las chaquetas colgadas del brazo, los espectadores se atrevieron de cara al final a bailar las canciones más conocidas del grupo.

Kabezabolo, en la plaza del Justicia. Toni Galán

A la misma hora, en el escenario de la plaza del Justicia tuvo lugar la actuación del zaragozano Manolo Kabezabolo, que llevó a escena su particular estilo punk. Al principio la afluencia no fue muy alta, sin embargo, a medida que los minutos pasaban, la plaza se empezó a llenar de una mezcla entre conocedores del espectáculo con una estética punk muy marcada y que coreaban las canciones y otros curiosos que parecían sorprendidos de la actuación. Algunas camisetas delataban el grupo que actuaba después: The Godfathers. Una banda inglesa de rock alternativo, que cuenta también con influencias punk para completar la noche de este estilo musical.

En el espacio Zity el turno fue para Ska-P y su ska punk.

Concierto de Ska-P en Valdespartera R. Labodía

>> Consulta las últimas noticias de las Fiestas del Pilar 2019