Estas Fiestas del Pilar, ¿de qué lado estás?

Durante el mes de septiembre, los habitantes de Zaragoza viven expectantes esperando las confirmaciones de los artistas que actuarán para las Fiestas del Pilar. No hay año que no haya quejas y alabanzas a partes iguales al cartel musical programado para estas fechas especiales, pero los conciertos no son los únicos que generan debates en estas festividades. Igual que ocurre con la continua discusión gastronómica de si la tortilla debe ser con o sin cebolla, las Fiestas del Pilar también obligan a escoger entre varios términos.

¿En qué bando estás tú?

En estas decisiones influye, sin duda, la edad y la forma que se tenga de vivir las fiestas. También es necesario, según cuál sea la opción escogida, disponer de buenas excusas para no decantarse por la otra. Aunque, sin duda, la mejor alternativa para los que se quedan a vivir estos días es intentar sacarle el máximo partido al variado programa cultural que se desarrolla en la ciudad y, además de buscar los rincones más novedosos, aprovechar para tachar de la lista esas cosas que hay que hacer en Pilares y que, por diversos motivos, todavía no has hecho.

Eso sí, hagas los planes que hagas, es importante ser conscientes de lo que se debería evitar a toda costa en las Fiestas del Pilar y, si vas con niños, valorar los posibles incidentes y necesidades y llevar todo lo necesario en una mochila.