Las Fiestas del Pilar son para todos, y ese pensamiento no se puede quedar en las palabras. Por eso hay que aplaudir este martes 8 de octubre la celebración de las Ferias Inclusivas en el Recinto Ferial de Valdespartera desde las 17.00, con foco especial en niños dentro del espectro autista, reduciendo ruidos y efectos sonoros hasta las 20.30 en las atracciones. Se prevé la repetición de la iniciativa el martes 15. También son de consenso los títeres de cachiporra que lleva Arbolé hasta su escenario de cada año en la plaza de los Sitios; los muñecos asoman tres veces desde las 17.30 y estarán rodeados de las delicias gastronómicas de Aragón.

A la misma hora y durante buena parte de la tarde habrá cuentacuentos en el Parque Bruil, magia en la plaza San Pedro Nolasco y juegos junto al Ebro en el Frente Fluvial Expo. Desde las 18.00 se arma la Oktoberfest en Valdespartera y a las 19.00, la convocatoria tiene ritmo de swing en la plaza José María Forqué; la Casa de las Culturas se viste de rap con Dr. Loncho y Grime y habrá ronda gaitera desde el Balcón de San Lázaro.

En la ronda teatral y con la comedia como denominador común hay oferta abundante desde las 20.00. Se puede acudir a la ‘Comisaría en fiestas’ de Teatro Indigesto en el Mercado, o acudir a ‘La noche es comedia’ en la sala Mozart con Nacho Guerreros y Jordi Sánchez, famosos por ‘La que se avecina’. Marianico y Esteso actúan a las 20.30 en el World Trade Center, a la misma hora en que Oregón TV grita ‘Sálvese quien pueda’ en el Teatro Principal y Juako Malavirgen se une a Diego Peña en ‘Adokings’ (Teatro de Las Esquinas).

En cuanto a la música, Don Patricio es la estrella del University Festival en el Espacio Zity de Valdespartera (desde las 21.00) y OBK protagonizará un ‘remember’ de los 90 en la Carpa Aragón. La plaza del Justicia se dedicará al jazz, y a las 21.30, 13 Escalones estará recordando la movida madrileña en la Bóveda del Albergue.

08.00 Tercera jornada de vaquillas en la plaza de la Misericordia de Zaragoza. Consulta dónde comprar las entradas de las vaquillas y dónde verlas por televisión.

11.30 79 Feria General de Muestras de Zaragoza. De 11.30 a 20.30 horas.

16.30 Tragachicos. De 16.30 a 20.30 Almozara. Andador Ignacio Menaya Reinoso

17.00 FERIAS INCLUSIVAS. Con el objeto de que los niños diferentes, con problemas del espectro autista, síndrome de Asperger, problemas de escucha puedan disfrutar igualmente de las atracciones del Recinto Ferial de Valdespartera, desde las 17.00 hasta las 20.30 se suspenderá la música en la megafonía de todo el Recinto Ferial y se procederá a la disminución de ruidos y efectos sonoros en las atracciones. Martes 8 y 15 de octubre. Recinto Ferial de Valdespartera

17.30 El Teatro ambulante de Arbolé presenta Los Títeres de Cachiporra. Funciones. 17.30, 18.30 y 19.30 Plaza de Los Sitios

17.30 El árbol de los cuentos. Al otro lado de la parcela. Va de cuentos. Parque Bruil.

17.30 La plaza de la magia. Festival la Magia del casco con Mago Patxi. Plaza San Pedro Nolasco.

17.30 Río y juego. Espacio infantil de fiestas. 18 espacios para jugar en torno a la economía circular. Cuentos con Binomio (18.00 y 19.00). Horario. 17.30 a 20.00. Frente Fluvial Expo.

17.30. Feria de Toros en la plaza de la Misericordia de Zaragoza: Novillos de Zacarías Moreno para Tomás Rufo, Fernando Plaza y Alejandro Mora. Consulta dónde comprar las entradas.

18.00 Comparsa de Parque Venecia. Salida desde Las Terrazas. intu Puerto Venecia.

18.00 Comparsa de Gigantes y Cabezudos. Recorrido. CEIP Río Ebro, c/ Concepción Saiz de Otero, c/ Sor Juana Inés de la Cruz, c/ Emilia Pardo Bazán, c/ P. Ruiz Picasso, Avda. Ranillas, P.M. Río Ebro.

18.00 Oktoberfest en Valdespartera 2019. Pintacaras inclusivo sin música para favorecer la integración de niños con hipersensibilidad acústica de 18.00 a 20.00 Abierta hasta las 03.00 Entrada gratuita.

18.30 Recorrido de la Narria Cervecera de La Zaragozana por el centro de la ciudad.

18.30 Denominación de origen. Grupo Folklórico Zierzo en la Plaza del Pilar (Fuente de la Hispanidad).

19.00 Música clásica Pilar' 19. Clara Gil, piano, y Juan Gomollón, violín. Obras de W. A. Mozart, C. Debussy y M. de Falla. Sala Luis Galve

19.00 Plaza de la risa con Manolo Carambolas. Dúo Fitness. Glorieta del Esperanto (detrás Hotel Boston)

19.00 A Bailar! Swing con Asociación Swing ON y el Grupo Swind Garret. Plaza José María Forqué.

19.00 Rap arte urbano. Con Manuel González Cavero- Doctor Loncho, Francisco Esón Ntue- Dobleache, Sergio Aragón Belmonte- DJ Grime, Yaguar y Juan Dies Los Arcos- Oola. Estrategia Antirrumores. Casa de las ulturas (C/ Palafox 29)

19.00 Ronda Gaitera. Desde el Balcón de San Lázaro. Recorrido. Puente de Piedra, Plaza de la Seo, c/ Ramón Cuéllar, c/ Cisne, Plaza Santa Marta, c/ Cedro, c/Hnos Argensola, Plaza San Pedro Nolasco, c/ San Jorge, c/ Méndez Núñez, c/Santa Cruz, Plaza Santa Cruz, c/ Francisco Bayeu, c/ Santiago, c/ Don Jaime I, Plaza de la Seo.. Organiza. Asociación Cultural Gaiteros del Rabal.

19.30 Denominación de origen. Usanza Aragonesa. Plaza del Pilar (Fuente de la Hispanidad).

20.00 Semblante aragonés. La Jota. C.C. Los Porches del Audiorama (Plaza Emperador Carlos V, 8)

20.00 Teatro Indigesto presenta Comisaría en Fiestas en el Teatro del Mercado (Plaza de Santo Domingo, s/n).

20.00 Jaime Ocaña. La boda constrictor. C.C. Estación del Norte (Perdiguera, 7)

20.00 La noche es comedia presentado por Nacho Guerreros y Jordi Sánchez con Miki Dkai, Xavier Deltell, Tomás García y Álvaro Carrero en la Sala Mozart del Auditorio.

20.15 Espectáculo de luz, agua y sonido. Movimientos artísticos. Pop Art. En las fuentes del Parque José Antonio Labordeta.

20.30 Denominación de origen. Nobleza Baturra en la Plaza del Pilar (Fuente de la Hispanidad).

20.30 Luis Pardos presenta el espectáculo cómico musical ‘Cómicos y cabezudos’ con los humoristas aragoneses Marianico 'El Corto' y Fernando Esteso. Artista invitada Rosario Mohedano en el Auditorio del World Trade Center Zaragoza (C/ María Zambrano, 31)

20.30 Marisol Aznar, Jorge Asín, A. Palomares, L. Rabanaque y D. Angulo presentan 'Sálvase quien pueda' en el Teatro Principal. (C/ Coso, 59).

20.30 Juako Malavirgen y Diego Peña. J&D. Adokings en el Teatro de las Esquinas (C/. Duquesa Villahermosa, esquina Vía Univérsitas).

21.00 Nuevo Cabaret Shanghai de Factory Producciones en el Teatro Arbolé (Parque del Agua Luis Buñuel).

21.00 University Festival con Don Patricio en el Recinto Ferial de Valdespartera. Escenario principal del Espacio Zity.

21.00 Festival de Jazz & Jazz al Margen presenta Incógnito en la Plaza del Justicia.

21.00 Monkey Booster en la Sala Zeta (C/. Latasa 14).

21.00 Koakzion en el IV Festival Ebro Food Trucks, en el paseo Echegaray y Caballero, junto a la plaza Europa.

21.30 13 Escalones. (Recordando la Movida) La Bóveda del Albergue (C/ Predicadores, 70)

21.00. Carpa Aragón. OBK + Fiesta 90´S. Parking de Macanaz.

22.00 Folk. Araboas (Aragón). Plaza el Pilar (Fuente de la Hispanidad)

22.00. Black Ice, tributo a ACDC, en el IV Festival Ebro Food Trucks, en el paseo Echegaray y Caballero, junto a la plaza Europa.

