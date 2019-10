¿Dónde ver jotas durante las Fiestas del Pilar 2019 en Zaragoza?

No pueden faltar en las Fiestas del Pilar. Las jotas suenan con fuerza cada año en Zaragoza durante sus días grandes. Ir a verlas (y a escucharlas) a la Plaza del Pilar es un clásico, si bien también es posible disfrutarlas en otros puntos de la ciudad.

Martes 8 de octubre

18.30 Denominación de origen. Grupo Folklórico Zierzo en la Plaza del Pilar (Fuente de la Hispanidad).

19.30 Denominación de origen. Usanza Aragonesa. Plaza del Pilar (Fuente de la Hispanidad).

20.00 Semblante aragonés. La Jota. C.C. Los Porches del Audiorama (Plaza Emperador Carlos V, 8)

20.30 Denominación de origen. Nobleza Baturra en la Plaza del Pilar (Fuente de la Hispanidad).

Miércoles 9 de octubre

17.30 Denominación de origen. Los baturros. Plaza del Pilar (Fuente de la Hispanidad).

18.30 Denominación de origen. Antología aragonesa. Plaza del Pilar (Fuente de la Hispanidad).

19.30 Denominación de origen. Blasón aragonés en la Plaza del Pilar (Fuente de la Hispanidad).

21.00 Ronda jotera por el barrio Jesús. Salida. Jardines José Pablo Arrizabalaga. Recorrido. José Oto, Paseo Longares, C/ Bielsa, C/Las Chimeneas, Avda. Cataluña, Norte, Valimaña, Plaza Jesús (Parada), Camino del Vado, C/ Mainar, Pº Longares (Paseo Central, parada junto a C/ Mainar), C/ Fuendejalón. Organiza. Asociación de Vecinos del Barrio Jesús y Academia de Actividades Cascabillo

21.00 Baluarte aragonés presenta Desarraigo. Teatro del Colegio Corazonistas (Pº La Mina, 4, esquina con Cesáreo Alierta) Venta de entradas en el colegio de 11 a 13 y 17 a 20.

Jueves 10 de octubre



18.00 Jotas con Grupo Folklórico El Pilar. Plaza de las Terrazas. intu Puerto Venecia.

21.00 Baluarte aragonés presenta Desarraigo. Teatro del Colegio Corazonistas (Pº La Mina, 4, esquina con Cesáreo Alierta) Venta de entradas en el colegio de 11 a 13 y 17 a 20

Viernes 11 de octubre



10.30 Denominación de origen. Escuelas de Jota de los Grupos. Nobleza Baturra (10.30); El PIilar (11.00); Baluarte Aragonés (11.30); Aires de Albada (12.00); Estampa Baturra (12.30); Semblante Aragonés (13.00); Raíces de Aragón (13.30) Plaza del Pilar (Fuente de la Hispanidad).

17.30 Denominación de origen. Semblante aragonés. Plaza del Pilar (Fuente de la Hispanidad).

18.30 Denominación de origen. Raíces de Aragón. Plaza del Pilar (Fuente de la Hispanidad).

19.00 Foro de Jota Aragonesa Dolores Sopeña. Salón de Actos de Fundación Sopeña (c/ Boggiero 166, local)

21.00 Denominación de origen. Ronda jotera con A.C. El Cachirulo. Recorrido. Pl. San Miguel, Coso, Verónica, D. Jaime, Plaza Santa Cruz, Manifestación, Alfonso I.

21.00 Denominación de origen. Ronda jotera con Corazón de Jota. Recorrido. Pl. Tenerías, Coso, Trinidad, Sepulcro, S. Vicente Paúl, Mayor, Manifestación, Alfonso I.

21.00 Baluarte Aragonés. presenta Desarraigo. Teatro del Colegio Corazonistas (Pº La Mina, 4, esquina con Cesáreo Alierta) Venta de entradas en el colegio de 11 a 13 y 17 a 20.

23.00 Denominación de origen. Ronda jotera con A.C. LOS Joteerikos. Recorrido. Pl. San Miguel, Coso, Verónica, D. Jaime, Plaza Santa Cruz, Manifestación, Alfonso I.

23.00 Denominación de origen. Ronda jotera con Castañuelas de Aragón. Recorrido. Pl. Tenerías, Coso, Trinidad, Sepulcro, S. Vicente Paúl, Mayor, Manifestación, Alfonso I.

Sábado 12 de octubre

17.00 Denominación de origen. Ganadores del Certamen oficial de jota en la Plaza del Pilar (Fuente de la Hispanidad).

18.30 Denominación de Origen. Baluarte Aragonés. Plaza del Pilar (Fuente de la Hispanidad).

19.30 Denominación de origen. Aires de Albada en la Plaza del Pilar (Fuente de la Hispanidad).

20.30 Denominación de origen. Ocho puntas. Plaza del Pilar (Fuente de la Hispanidad).

21.00 Baluarte aragonés presenta Desarraigo. Teatro del Colegio Corazonistas (Pº La Mina, 4, esquina con Cesáreo Alierta) Venta de entradas en el colegio de 11 a 13 y 17 a 20

23.00 Denominación de Origen. Ronda Jotera con Somerondón. Recorrido. Pl. San Miguel, Coso, Verónica, D. Jaime, Plaza Santa Cruz, Manifestación, Alfonso I.

23.00 Denominación de origen. Ronda jotera con Viva Aragón. Recorrido. Pl. Tenerías, Coso, Trinidad, Sepulcro, S. Vicente Paúl, Mayor, Manifestación, Alfonso I.

Domingo 13 de octubre

10.30 Denominación de origen. Escuelas de Jota de los Grupos FFAMA. Simpatía Aragonesa (10.30); Reina de la HIspanidad (10.55); Bravura Aragonesa (11.20); D’Aragón (11.45); Templanza Aragonesa (12.15.); Danzar (12.40); Alma de Aragón (13.05); La Fiera (13.30) Plaza del Pilar (Fuente de la Hispanidad).

11.00 VIII Gala de Campeones del concurso de Jota Aragonesa cantada Dolores Sopeña. Salón de Actos de Fundación Sopeña (c/ Boggiero 166, local)

16.45 Denominación de origen. El Pilar. Plaza del Pilar (Fuente de la Hispanidad).

17.45 Denominación de origen. Estampa baturra. Plaza del Pilar (Fuente de la Hispanidad).

19.00 Baluarte Aragonés presenta Desarraigo. Teatro del Colegio Corazonistas (Pº La Mina, 4, esquina con Cesáreo Alierta) Venta de entradas en el colegio de 11 a 13 y 17 a 20

